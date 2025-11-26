English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Liquor Lovers: మందుబాబులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. ఇంకా ఏరులై పారనున్న లిక్కర్.. ఎందుకో తెలుసా..?

Telangana local body elections:  తెలంగాణలో కొత్త మద్యం షాపుల్ని డిసెంబర్ 1 నుంచి ప్రారంభించనున్నారు. మరోవైపు ఇటీవల  రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం సర్పంచ్ ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో ప్రస్తుతం మందుబాబులకు ఊహించని  పండగ అని కొంత మంది ప్రచారం చేస్తున్నారు.
 
తెలంగాణలో మరోసారి ఎన్నికల నగారా మోగింది. తెలంగాణ ఎన్నికల సంఘం పంచాయతీ ఎన్నికలకు నోటిషికేషన్ ను విడుదల చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో.. గత కొన్ని నెలలుగా సర్పంచ్ ఎన్నికలపై నెలకొన్న ఉత్కంఠకు తెరపడింది. ముఖ్యంగా సర్పంచ్ ఎన్నికలు తెలంగాణలో మూడు దశల్లో జరగనున్నాయి.  

 తెలంగాణలో 12,728 సర్పంచ్, 1,12,242 వార్డు సభ్యుల పదవులకు డిసెంబర్ 11, 14, 17 తేదీల్లో మూడు విడతలుగా ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఉదయం 7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు పోలింగ్, అదే రోజు మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు నిర్వహింంచి ఫలితాలు ప్రకటిస్తారని  రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ ఐ. రాణి కుముదిని తెలిపారు. 

అదే విధంగా.. ఈ ఎన్నికల్లో 1.66 కోట్ల మంది గ్రామీణ ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును ఉపయోగించుకుంటారు. మరోవైపు ఇప్పటికే ఎన్నికల కోడ్ కూడా అమల్లోకి వచ్చింది. మొత్తంగా  నేతలు ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు దావత్ లు, లిక్కర్ పార్టీలు ఇస్తుంటారు. 

దీనిలో భాగంగా ఇప్పటికే తెలంగానలో కొత్త మద్యం షాపులకు ఇటీవల టెండర్లను ప్రకటించేసి డ్రాకూడా నిర్వహించి షాపుల్ని కేటాయించారు. కొత్త మద్యం షాపులను డిసెంబర్ 1 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ క్రమంలో డిసెంబర్  11,14,17 తేదీల్లో ఎన్నికలు జరుగనున్న నేపథ్యంలో భారీగా లిక్కర్ అమ్మకాలు జరుగుతాయని వార్తలు వస్తున్నాయి.   

దీంతో లిక్కర్ షాపుల్లో మొదటి నెలలోనే మద్యం అమ్మకాలతో దుకాణా దారులు భారీగా ఆదాయంను అర్జిస్తారు. దీనితో పాటు ఆబ్కారీశాఖకు మద్యం అమ్మకాలతో భారీగా ఆదాయం సమకూరుతుందని సమాచారం. ఇక ఇప్పటికే చాలా మంది గ్రామాల్లో మద్యం దుకాణాలకు ముందస్తుగా ఆర్డర్ లు ఇచ్చి సీక్రెట్గా పార్టీలను ఏర్పాటు చేశారని టాక్ నడుస్తొంది.  

దీంతో గ్రామాల్లో మొదటి రెండు వారాల్లో మద్యం ఏరులై పారుతుందని ప్రచారం జరుగుతుంది. దీంతో ఇటీవల లిక్కర్ దుకాణాల్ని దక్కించుకున్న వారికి ఈ ఎన్నికలు కాసుల వర్షంకురిపించబోతున్నాయని తెలుస్తొంది. మరోవైపు ఎన్నికల అధికారులు కోడ్ ను అమల్లోకి వచ్చిన విషయం తెలిసిందే.  మందు బాబులు మాత్రం ఇటు ఎన్నికలు,మరోవైపు కొత్తగా లిక్కర్ షాపుల ప్రారంభంతో ప్రస్తుతం పండగ చేసుకుంటున్నారు.  

Local Body Polls Telangana panchayat Elections Telangana govt Liquor sales Wine shops Telangana Liquor sales TG Panchayat Elections local body Elections

