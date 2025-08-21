English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ganesh Chaturthi 2025: గణేష్ మండపాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారా..?.. తెలంగాణ పోలీసుల కీలక సూచనలు..

Telangana police on ganesh Chaturthi celebrations: తెలంగాణ పోలీసులు వినాయక చవితి నేపథ్యంలో మండపాలను ఏర్పాటు చేసే నిర్వాహక భక్తులకు ప్రత్యేకంగా కొన్ని సూచనలు చేశారు. ఈ క్రమంలో తప్పకుండా తమ సూచనల్ని పాటించాలన్నారు.
దేశ వ్యాపంగా వినాయక చవితి ఉత్సవాల్ని అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకుంటారు. ఈసారి మనం గణేష్ చతుర్థి వేడుకల్ని ఆగస్టు 27న బుధవారం రోజున జరుపుకోబోతున్నాం. దీని కోసం ఇప్పటి నుంచి దేశ మంతట కూడా భక్తులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా మార్కెట్ లలో ఎక్కడ చూసిన కూడా గణేష్ విగ్రహాల కోలాహలం కన్పిస్తుంది.   

ముఖ్యంగా గణేష్ విగ్రహాల అమ్మకాలతో మార్కెట్ లు అన్ని కూడా కొనుగోలు దారులతో నిండి పోయాయి. ప్రతి గల్లీలో కూడా వినాయక విగ్రహాల్ని ఏర్పాటుకు ప్రత్యేకంగా మండపాల్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.ఈ క్రమంలో ఇటీవల భారీ వర్షాలు, వరుస కరెంట్ షాక్ ల ఘటనలతో తెలంగాణ పోలీసులు అన్ని జిల్లాలు, మండలాలు, గ్రామాల్లో గణేష్ మండపాల నిర్వాహకులకు కీలక సూచనలు చేశారు.  

వినాయక మండల ఏర్పాటు చేస్తున్న వారంతా తప్పకుండా విద్యుత్ కోసం డీడీలు కట్టాలన్నారు. అదే విధంగా ముందుగా స్థానికంగా  పోలీసుల నుంచి పర్మిషన్ లు తీసుకొవాలన్నారు.   

అంతే కాకుండా సొంతంగా విద్యుత్ కోసం వయర్లు బిగించుకొవడం వంటివి చేయోద్దన్నారు. నిపుణులతో మాత్రమే ఏదైన పనులు చేయించుకోవాలన్నారు.  గాలి, వానను తట్టుకుని ఉండే విధంగా మండపాల్ని ఏర్పాటు చేసుకొవాలన్నారు.  

అదే విధంగా గణేష్ మండపాల వల్ల రద్దీ ఉండకుండా పార్కింగ్ ల కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రదేశాలను ఏర్పాటు చేసుకొవాలన్నారు.  ఒక వేళ అనుమానాస్పదంగా ఎవరైన కన్పిస్తే వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలని తెలంగాణ పోలీసులు ఒక ప్రకటనలో కోరారు.

వినాయక మండపాల వద్ద రాత్రిపూట తప్పకుండా ఒకరిద్దరు ఉండేలా చూసుకొవాలన్నారు. అదే విధంగా విగ్రహాం ముందు అసభ్యమైకర డ్యాన్సులు పాటలు, కార్డ్  లు ఆడటం, తాగడం మొదలైన పనులు చేస్తే కఠిన చర్యలు ఉంటాయని పోలీసులు హెచ్చరించారు. 

