English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Weather Update: రెయిన్ అలర్ట్.. తెలంగాణలో రాగల మూడు రోజులు వర్షాలు

Weather Update: రెయిన్ అలర్ట్.. తెలంగాణలో రాగల మూడు రోజులు వర్షాలు

Rains Alert: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా తన రూపురేఖలను మార్చేసుకుంది. ఎండలు మండిపోతాయని భావిస్తున్న తరుణంలో.. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ద్రోణి ప్రభావంతో ఆకాశం మేఘావృతమై అకాల వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.  
 
1 /5

తెలంగాణ  రాష్ట్రంలో రాగల మూడు రోజుల వరకు తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. దక్షిణ అంతర్గత కర్ణాటక ప్రాంతం నుండి మరాత్వాడ వరకు ద్రోణి ఒకటి సగటు సముద్ర మట్టం నుండి 0.9 కి.మీ ఎత్తులో ఏర్పడింది.

2 /5

అలాగే గ్యాంగ్టిక్ వెస్ట్ బెంగాల్ ప్రాంతం నుండి తూర్పు కోస్తా ఆంధ్ర తీరం వరకు ఒడిస్సా మీదుగా సగటు సముద్రమట్టం నుండి 0.9 కి మీ ఎత్తులో మరియొక ద్రోణి కూడా ఈరోజు ఏర్పడిందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

3 /5

నిన్న నైరుతి బంగాళాఖాతం ప్రాంతంలోని తీవ్ర అల్పపీడన ప్రాంతం నుండి మధ్య తమిళనాడు అంతర్గత కర్ణాటక మీదుగా మధ్య మహారాష్ట్ర వరకు  కొనసాగిన ద్రోణి ఈరోజు బలహీన పడిందని.. దీంతో రాగల 3 రోజుల్లో వర్షాలు కురవనున్నాయి.  

4 /5

ఈరోజు, రేపు మరియు ఎల్లుండి ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు.. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని కొన్ని జిల్లాలలో అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరించారు. 

5 /5

అయితే పిడుగులు పడే ప్రమాదం ఉండటంతో.. పొలాల్లో పని చేసే రైతులు, గొర్రెల కాపరులు చెట్ల కింద ఆశ్రయం పొందవద్దని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రావద్దని సూచించారు.  

telangana rains today Rains Alert Three Days Rains In Telangana Weather update Rains in Telangana Telangana Rain Alert

Next Gallery

Samantha: ట్రోల్స్‌కు గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చిన సమంత.. జోలికొస్తే ఊరుకునేది లేదు అంటూ వార్నింగ్..!