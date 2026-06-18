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Weather Update: తెలంగాణకు చల్లని కబురు.. నేడు ఆ 3 జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు..!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 18, 2026, 10:12 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 10:12 AM IST

Heavy Rain Alert To Telangana Weather: తెలంగాణ వాసులకు గుడ్‌న్యూస్‌ మరికొన్ని గంటల్లో భారీ వర్షాలు పడే సూచన కల్పిస్తోంది. ఆదిలాబాద్‌, నిజామాబాద్‌, రంగారెడ్డితోపాటు పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే తెలంగాణలో 20 శాతం లోటు వర్షపాతం ఉన్న సమయంలో ఇది గుడ్‌న్యూస్‌.
 

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తెలంగాణ వాతావరణ వార్తలు

ఉత్తర తెలంగాణపై ఎల్‌ నినో ప్రభావంతో ఇంకా తగ్గని ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకూ 20 శాతం మేర లోటు వర్షపాతం నమోదైంది. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో ఈరోజు వర్షాలు నమోదవుతున్నాయి. ప్రధానంగా ఆదిలాబాద్‌, నిజామాబాద్‌, రంగారెడ్డి సహా పలు జిల్లాలకు వర్ష సూచన.   

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హైదరాబాద్ భారీ వర్షాలు

గోదావరి, కృష్ణ నదితోపాటు చెరువుల్లో నీటి శాతం కూడా తగ్గిపోయింది. 25 శాతం మాత్రమే నీరు ఉంది. నదుల ప్రవాహం కూడా లేదు. భారీ ప్రాజెక్టుల్లో కూడా కనిష్ట స్థాయిల్లో స్టోరేజీ ఉంది.  

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తెలంగాణ వర్ష సూచన

ఆ ప్రాజెక్టుల కింద ఉన్న సాగు ప్రస్తుతం ప్రశ్నార్థకంగా మారిపోయింది. ప్రస్తుతం కరువు పరిస్థితులు తెలంగాణలో కనిపిస్తోంది. ఎక్కువ నీరు అవసరమయ్యే పంటలు కాకుండా ఆరు తడి పంటలు వేసుకోవాలని అధికారులు కూడా సూచించారు.  

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ఈరోజు వాతావరణం

తెలంగాణ వాతావరణంలో ఉదయం చల్లగా ఉన్నా మధ్యాహ్నంతోపాటు రాత్రి సమయంలో కూడా ఉక్కపోత ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీనివల్ల వర్షాలు పడితే కాస్త ఉపశమనంగా ఉంటుంది. హైదరాబాద్‌ వాతావరణ కేంద్రం నేడు పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు పడతాయని చల్లని కబురు చెప్పింది. అంతేకాదు రాబోయే ఐదు రోజులు వర్షాలు పడతాయని చెబుతోంది.   

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వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరిక

ఈ నేపథ్యంలో ముందస్తుగా రైతులకు కూడా హెచ్చరికలు జారీ చేస్తోంది. రాబోయే కొన్ని గంటల్లో పలు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ప్రధానంగా ఆదిలాబాద్‌, నిర్మల్‌, అసీఫాబాద్‌, నిజామాబాద్‌లో కురిసే అవకాశం ఉంది.

TAGS:
Telangana Weather Report Today
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