/Telangana Ration Card News:రేషన్ కార్డులు ఉన్నవారికి శుభవార్త.. రేపటి నుంచి కీలక మార్పులు

Telangana Ration Card News:తెలంగాణ రేషన్ కార్డుదారులకు ప్రభుత్వం ఊరటనిచ్చే నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ-కేవైసీ గడువును ఆగస్టు 31 వరకు పొడిగించింది. అలాగే రేపటి నుంచి ఈ-కేవైసీ పూర్తి కాకపోయినా మూడు నెలల రేషన్ ఒకేసారి ఇవ్వనున్నట్లు సమాచారం రావడంతో లబ్ధిదారుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. అయితే దీనిపై అధికారిక ప్రకటన కోసం ఎదురుచూడాల్సి ఉంది.
Telangana Ration Card News:
తెలంగాణలో రేషన్ కార్డుదారులకు ప్రభుత్వం మరో శుభవార్త చెప్పింది. ఈ-కేవైసీ (e-KYC) పూర్తి చేయడానికి ఇచ్చిన గడువు ఇవాళ్టితో ముగియాల్సి ఉండగా, దానిని ఆగస్టు 31 వరకు పొడిగించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. దీంతో ఇంకా ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేయని లబ్ధిదారులకు మరింత సమయం లభించింది.
ప్రత్యేకంగా హైదరాబాద్లో నివసిస్తున్న వారికి ఈ నిర్ణయం ఎంతో ఉపయోగపడనుంది. ఇతర జిల్లాలకు చెందిన రేషన్ కార్డుదారులు కూడా GHMC పరిధిలోనే ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియను పూర్తి చేసుకునే అవకాశం కల్పించారు. దీంతో స్వగ్రామాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా హైదరాబాద్లోనే ఈ పని పూర్తి చేసుకోవచ్చు.
ఇటీవల రాష్ట్రంలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు, అలాగే కొనసాగుతున్న ప్రత్యేక కార్యక్రమాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ-కేవైసీ గడువును పొడిగించినట్లు సమాచారం. ప్రజలు ఇబ్బందులు పడకుండా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.
అంతేకాకుండా, రేపటి నుంచి ఈ-కేవైసీ పూర్తికాకపోయినా మూడు నెలల రేషన్ను ఒకేసారి పంపిణీ చేసే అవకాశం ఉందని సమాచారం. దీంతో లబ్ధిదారులు వెంటనే రేషన్ అందుకునే వీలుంటుందని చెబుతున్నారు. అయితే దీనిపై ప్రభుత్వం నుంచి అధికారిక ప్రకటన వెలువడితే మరింత స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేయడం వల్ల భవిష్యత్తులో రేషన్ పంపిణీలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురుకావు. అందుకే గడువు పొడిగించినప్పటికీ, చివరి తేదీ వరకు వేచి చూడకుండా వీలైనంత త్వరగా ఈ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
రేషన్ కార్డుదారులు తమ ఆధార్, రేషన్ కార్డు వివరాలతో సమీప రేషన్ దుకాణం లేదా సంబంధిత కేంద్రానికి వెళ్లి ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేసుకోవచ్చు. బయోమెట్రిక్ ధృవీకరణ ద్వారా ఈ ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది. ప్రస్తుతం గడువు పొడిగింపు నిర్ణయం లక్షలాది కుటుంబాలకు ఊరట కలిగించే అంశంగా మారింది. అలాగే మూడు నెలల రేషన్ ఒకేసారి పంపిణీపై వస్తున్న వార్తలు కూడా ప్రజల్లో ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి. అయితే రేషన్ పంపిణీకి సంబంధించిన తాజా వివరాల కోసం ప్రభుత్వం విడుదల చేసే అధికారిక ప్రకటనలను గమనించడం మంచిది. దీంతో ఎలాంటి అపోహలకు తావు లేకుండా సరైన సమాచారం తెలుసుకుని రేషన్ సౌకర్యాలను వినియోగించుకోవచ్చు.