English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Real Estate: మాజీ సీఎం ఫాంహౌజ్ పక్కన ఒకప్పుడు ఎకరం భూమి రూ. 50వేలు.. ఇప్పుడు ఎంతో తెలిస్తే దిమ్మతిరిగి మైండ్ బ్లాంక్ అవుతుంది..!!

Real Estate: మాజీ సీఎం ఫాంహౌజ్ పక్కన ఒకప్పుడు ఎకరం భూమి రూ. 50వేలు.. ఇప్పుడు ఎంతో తెలిస్తే దిమ్మతిరిగి మైండ్ బ్లాంక్ అవుతుంది..!!

Telangana Real Estate: తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆవిర్భావం తర్వాత రియల్ ఎస్టేట్ ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయింది. భూముల ధరలకు రెక్కలు వచ్చాయి. 20వేలకు కూడా అమ్ముడుపోని భూములు కోట్లలో పలుకుతున్నాయి. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల భూములు హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడు పోతున్నాయి. ముఖ్యంగా మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ఫాంహౌజ్ ఉన్న ఎర్రవల్లి ప్రాంతంలో భూములకు రెక్కలు వచ్చాయనే చెప్పాలి. జగదేవ్‌పూర్–ఎర్రవల్లి ప్రాంతం గత 15 ఏళ్లలో వ్యవసాయ గ్రామం నుంచి రియల్ ఎస్టేట్ హబ్‌గా మారింది. కేసీఆర్ ఫార్మ్‌హౌస్, రీజినల్ రింగ్ రోడ్, కొండపొచమ్మ సాగర్ వంటి ప్రాజెక్టులు అభివృద్ధికి దారితీశాయి. ప్రస్తుతం భూముల ధరలు రూ. 40 లక్షల నుండి రూ. 1.6 కోట్ల వరకు పెరిగి, ఇన్వెస్టర్లకు హాట్‌స్పాట్‌గా మారాయి.
1 /9

2010 నుంచి 2014 కాలంలో జగదేవ్‌పూర్ మండలం, ఎర్రవల్లి ప్రాంతాలు పూర్తిగా వ్యవసాయ ఆధారిత గ్రామాలుగా ఉండేవి. ఆ సమయంలో రహదారి కనెక్టివిటీ, నీటి ప్రాజెక్టులు లేదా ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్‌మెంట్ లేకపోవడంతో భూముల ధరలు తక్కువగానే ఉండేవి. సాధారణంగా స్థానిక రైతులు పరస్పరంగా పంచాయతీ స్థాయిలోనే క్రయవిక్రయాలు జరుపుతుండే వారు. కానీ తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఏర్పాటుకు ముందు ఈ ప్రాంతం పెద్దగా ఎవరి దృష్టిలోనూ ఉండేది కాదు.

2 /9

అయితే.. 2014లో రాష్ట్రం ఏర్పడిన తరువాత పరిస్థితులు ఒక్కసారిగా మారిపోయాయి. అప్పటి టీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అవ్వడంతో జగదేవ్ పూర్ మండలం చరిత్రనే మారిపోయింది. ఎర్రవల్లి, జగదేశ్ పూర్ ప్రాంతాల్లో అప్పటి మార్కుక్ మండలంలో ఉండేవి. ప్రత్యేక మండలాలు అయిన తర్వాత జగదేవ్ పూర్ ను మండల కేంద్రం చేశారు. ఈ మండలంలోనే ఎర్రవల్లి గ్రామం ఉంది. ఈ ఎర్రవల్లిలో కేసీఆర్ తన ఫార్మ్‌హౌస్‌ను ఏర్పాటు చేయడంతో పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది.

3 /9

ఫార్మ్‌హౌస్ చుట్టుపక్కల భద్రతా ఏర్పాట్లు, నేతల సందర్శనలు, మీడియా ఫోకస్‌ వల్ల ఈ ప్రాంతానికి వీఐసీ ప్రాధాన్యత ఏర్పడింది. క్రమంగా రీజినల్ రింగ్ రోడ్ (RRR), కొండపొచమ్మ సాగర్, సిద్దిపేట రహదారి వంటి ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్టులు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ ప్రాజెక్టుల ప్రభావంతో ఈ ప్రాంతం హైదరాబాద్ పరిసర రియల్ ఎస్టేట్ మ్యాప్‌లో కీలక స్థానం సంపాదించింది.

4 /9

మొదట్లో ఒక్క ఎకరం భూమి రూ. 6 నుంచి రూ. 10 లక్షల మధ్య ఉండగా.. ఇప్పుడు దాని ధర భారీగా పెరిగింది. ఇప్పుడు అక్కడి భూముల ధరలకు రెక్కలు వచ్చాయి. ఎర్రవల్లి, నర్సాపూర్, జగదేవ్ పూర్, దామరకుంట, వరదరాజులపురం, ఈ ఏరియాలో భూములు భారీగా పెరిగాయి. ఇప్పుడు ఎకరం భూమి కొనాలంటే దాదాపు రూ. 1కోటి నుంచి 1కోటి 50లక్షల వరకు వెచ్చించాల్సి ఉంది. అదే మేయిన్ రోడ్డు అయితే ఎకరం భూమి 2 కోట్ల వరకు కూడా పలుకుతోంది.

5 /9

రీజినల్ రింగ్ రోడ్ లేదా హైవే సమీప ప్రాంతాల్లో భూముల ధరలు కోట్ల రూపాయల దాకా ఉండడం గమనార్హం. ప్రత్యేకంగా KCR ఫార్మ్‌హౌస్ సమీపంలో ఉన్న భూములు, రహదారి కనెక్టివిటీ ఉన్న ప్రాంతాలు అత్యధిక డిమాండ్‌లో ఉన్నాయి.

6 /9

ప్రస్తుతం ఎర్రవల్లిలో భూమి ధరలు రోడ్డు సమీపం, నీటి వనరులు, ప్రాజెక్టుల దూరం ఆధారంగా మారుతుంటాయి. దూర ప్రాంతాల్లో ఒక ఎకరం రూ. 40–రూ. 70 లక్షల మధ్య ఉండగా, మంచి కనెక్టివిటీ గల మధ్యస్థ ప్రాంతాల్లో రూ. 70 లక్షల నుండి రూ. 1.1 కోటి వరకు, రీజినల్ రింగ్ రోడ్ లేదా హాట్ స్పాట్ ప్రాంతాల్లో రూ. 1.2 కోటి రూ. 1.6 కోటి దాకా చేరుకున్నాయి.

7 /9

భూమి కొనుగోలు ముందు టైటిల్ క్లారిటీ, సర్వే నంబర్ వివరాలు, రిజిస్ట్రేషన్ విలువలు, కన్వర్షన్ ఫీజులు వంటి అంశాలను పరిశీలించడం అవసరం. వ్యవసాయ భూమిని రెసిడెన్షియల్ లేదా కమర్షియల్‌కు మారుస్తే అదనపు ఖర్చులు ఉంటాయి. అలాగే స్థానిక బ్రోకర్ లేదా రిజిస్ట్రీ విలువల ఆధారంగా సరైన నెగోషియేషన్ చేయడం ఉత్తమం.

8 /9

ఇన్వెస్టర్లకు ఇప్పుడు ఈ ప్రాంతం హైదరాబాద్ పరిధిలో అత్యంత ఆకర్షణీయమైన ఎంపికగా మారింది. స్థిరమైన కనెక్టివిటీ, ప్రభుత్వ ప్రాజెక్టులు, భద్రతా సదుపాయాలు, రాజకీయ ప్రాముఖ్యత కారణంగా ఎర్రవల్లి రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ వచ్చే సంవత్సరాల్లో మరింత వృద్ధి చెందే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.

9 /9

  Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.    

Telangana real estate Jagdevpur Development Erravalli Land Value KCR Farmhouse Area Growth Regional Ring Road Impact Kondapochamma Sagar Zone Hyderabad Suburban Property Land Investment Tips

Next Gallery

Vijay Rashmika Marriage Date: రష్మిక - విజయ్ దేవరకొండ పెళ్లి డేట్ ఫిక్స్.. ఎప్పుడు.. ఎక్కడంటే..!