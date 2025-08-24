Telangana RTC: ప్రయాణికులకు తెలంగాణ ఆర్టీసీ బంపర్ ఆఫర్.. ఆ బస్సుల్లో టికెట్స్ పై అదిరిపోయే డిస్కౌంట్..!

Bumper Ticket Offer: తెలంగాణ ఆర్టీసీ.. ప్రయాణికులకు శుభవార్త చెప్పింది. హైదరాబాద్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లోని వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్లే బస్సు టికెట్ల ధరలను తగ్గించింది.
ప్రయాణికుల కోసం తెలంగాణ ఆర్టీసీ బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. హైదరాబాద్ నుంచి ఆంధ్రాలోని కడప, అనంతపురం, ఒంగోలు, కందుకూరు, నెల్లూరు, వైజాగ్, తిరుపతి, అమలాపురం, కాకినాడ, గుంటూరు, తెనాలి, ఆదోని, చీరాల, ఏలూరు, గుడివాడ, కర్నూల్, మాచర్ల, మచిలిపట్నం, మార్కాపురం, నంద్యాల, పామూరు, ఉదయగిరి, వింజమూరు, ధర్మవరం, తాడిపత్రి, రాజమండ్రి వయా ఖమ్మం.. తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని చెన్నై వంటి ప్రాంతాలకు వెళ్లే లహరి (నాన్ ఏసీ), సూపర్ లగ్జరీ, లహరి (ఏసీ), రాజధాని (ఏసీ) బస్సుల్లో తెలంగాణ ఆర్టీసీ టికెట్ల రేట్లను తగ్గించింది.
హైదరాబాద్ నుంచి ఆయా ప్రాంతాలకు వెళ్లే లహరి (నాన్ ఏసీ), సూపర్ లగ్జరీ బస్సుల్లో టికెట్ ధరపై 15శాతం తగ్గింపు ప్రకటించగా.. లహరి (ఏసీ), రాజధాని (ఏసీ) బస్సుల్లో ప్రయాణించే వారికి టికెట్ ధరపై 10శాతం తగ్గిస్తూ తెలంగాణ ఆర్టీసీ నిర్ణయించింది. ఇప్పుడు తక్కువ ఖర్చుతో.. ఎక్కువ సౌకర్యం కల్పిస్తున్నామని ఆర్టీసీ తెలిపింది.
ఇప్పటికే హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ వెళ్లే ప్రయాణికులకు ఈ-గరుడ ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల్లో టికెట్ ధరపై 26శాతం రాయితీని అందజేస్తున్నట్లు ఆర్టీసీ అధికారులు తెలిపారు.
ఈ ప్రత్యేక ఆఫర్ ఇప్పటికే అమల్లోకి రావడంతో ప్రయాణికులు తక్కువ ఖర్చుతో సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణాన్ని ఆస్వాదించే అవకాశం లభించింది.
తాజాగా.. హైదరాబాద్ నుంచి ఆంధ్రాలోని పలు ప్రాంతాలకు వెళ్లే లహరి (నాన్ ఏసీ), సూపర్ లగ్జరీ, లహరి (ఏసీ), రాజధాని (ఏసీ) బస్సుల్లోనూ టికెట్ల రేట్లపై ఆర్టీసీ 15 శాతం, 10 శాతం తగ్గింపును ప్రకటించింది.