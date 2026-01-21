Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంచలన నిర్ణయం.. రిటైర్మెంట్‌ బెనిఫిట్స్‌ కోసం పోరాటం

Telangana Govt Employees Takes Big Decision On Retirement Benefits And Also Salaries Hike: తెలంగాణ ప్రభుత్వంపై ఉద్యోగ వర్గాలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న వేళ మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తమ పెండింగ్ సమస్యల కోసం పోరాడుతున్న ఉద్యోగులు తాజాగా ఉద్యమానికి సిద్ధమయ్యారు. ఆర్టీసీకి చెందిన మాజీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పోరాటం చేస్తామని ప్రకటించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
తమ రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ బకాయిల కోసం ఆర్టీసీ రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు చలో బస్ భవన్కు పిలుపునిచ్చారు. బకాయిల కోసం బస్సు భవన్ ముందు రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు బైఠాయించారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డికి వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు.
ఆర్పీఎస్ 2017 వేతన బకాయిలు వెంటనే చెల్లించాలని డిమాండ్ చేస్తూ భారీ ఆందోళనకు దిగారు. హైదరాబాద్ ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్డులోని బస్సు భవన్ ముందు రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు బైఠాయించి నిరసన చేపట్టారు. తమ రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ వెంటనే చెల్లించాలని డిమాండ్ చేపట్టారు.