Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంచలన నిర్ణయం.. రిటైర్మెంట్‌ బెనిఫిట్స్‌ కోసం పోరాటం

Telangana Govt Employees Takes Big Decision On Retirement Benefits And Also Salaries Hike: తెలంగాణ ప్రభుత్వంపై ఉద్యోగ వర్గాలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న వేళ మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తమ పెండింగ్‌ సమస్యల కోసం పోరాడుతున్న ఉద్యోగులు తాజాగా ఉద్యమానికి సిద్ధమయ్యారు. ఆర్టీసీకి చెందిన మాజీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పోరాటం చేస్తామని ప్రకటించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
తెలంగాణ ప్రభుత్వంపై ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛన్‌దారులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కరువు భత్యం (డీఏ)తోపాటు పీఆర్‌సీ, పెండింగ్‌లు ఉండడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే రిటైరైన ఉద్యోగులు తమ ఆర్థికపరమైన చెల్లింపుల కోసం సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

తెలంగాణలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పెద్ద ఎత్తున చెల్లింపులు చేయాల్సి ఉంది. వాటిలో రిటైర్మెంట్‌ బెనిఫిట్స్‌ ఒకటి. వేల కోట్ల రూపాయల రిటైర్మెంట్‌ చెల్లింపులు చెల్లించాల్సి ఉండగా వాటిని చెల్లించకపోవడంతో రిటైరైన ఉద్యోగులు తీవ్ర దుస్థితి ఎదుర్కొంటున్నారు. చెల్లింపులు రాక బతుకడం కష్టంగా మారిన నేపథ్యంలో మాజీ ఉద్యోగులు సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

తెలంగాణలో ఆర్టీసీలో ఉద్యోగులు, పింఛన్‌దారులు తీవ్ర కష్టాలు పడుతున్నారు. వేతనాల పెంపుతోపాటు రిటైర్మెంట్‌ బెనిఫిట్స్‌ చెల్లించడం లేదు. దీంతో రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు తమ రిటైర్మెంట్‌ బెనిఫిట్స్‌ కోసం సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

తమ రిటైర్మెంట్‌ బెనిఫిట్స్‌ బకాయిల కోసం ఆర్టీసీ రిటైర్డ్‌ ఉద్యోగులు చలో బస్ భవన్‌కు పిలుపునిచ్చారు. బకాయిల కోసం బస్సు భవన్ ముందు రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు బైఠాయించారు. ఈ సందర్భంగా‌ రేవంత్‌ రెడ్డికి వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు.

ఆర్‌పీఎస్ 2017 వేతన బకాయిలు వెంటనే చెల్లించాలని డిమాండ్ చేస్తూ భారీ ఆందోళనకు దిగారు. హైదరాబాద్‌ ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్డులోని బస్సు భవన్ ముందు రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు బైఠాయించి నిరసన చేపట్టారు. తమ రిటైర్మెంట్‌ బెనిఫిట్స్‌ వెంటనే చెల్లించాలని డిమాండ్‌ చేపట్టారు.

