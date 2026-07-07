/Telangana Rythu Bharosa: 7వ విడత రైతు భరోసా విడుదల.. వేలాది మంది రైతుల ఖాతాల్లో డబ్బులు జమ

Telangana Rythu Bharosa:తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతులకు మరో శుభవార్త చెప్పింది. ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న 7వ విడత రైతు భరోసా నిధులను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. ఈ విడతలో 7 నుంచి 8 ఎకరాల వరకు సాగుభూమి ఉన్న రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో నేరుగా డబ్బులు జమ చేసినట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.
వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. ఈ విడతలో మొత్తం రూ.259.73 కోట్లను రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు. దీంతో వేలాది మంది రైతులు ఆర్థికంగా ఊరట పొందనున్నారు.
ప్రభుత్వం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ విడతలో 4.32 లక్షల ఎకరాల సాగుభూమికి సంబంధించిన రైతులకు సాయం అందింది. మొత్తం 58,831 మంది రైతులు ఈ విడత రైతు భరోసా పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందారు. సాగు ఖర్చులకు ఈ డబ్బు ఉపయోగపడుతుందని రైతులు భావిస్తున్నారు.
రైతు భరోసా పథకం ద్వారా ప్రభుత్వం ప్రతి విడతలో అర్హులైన రైతులకు ఆర్థిక సహాయం అందిస్తోంది. ఈ సాయం వల్ల విత్తనాలు, ఎరువులు, పురుగుమందులు కొనుగోలు చేయడం రైతులకు సులభంగా మారుతోంది. దీంతో సాగు పనులు కూడా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా కొనసాగించే అవకాశం ఉంటుంది.
ఇప్పటివరకు రైతు భరోసా పథకం కింద ప్రభుత్వం భారీ మొత్తంలో నిధులు విడుదల చేసింది. మొత్తం 68.96 లక్షల మంది రైతులకు రూ.7,750.45 కోట్లు అందించినట్లు మంత్రి వెల్లడించారు. ఈ గణాంకాలు ప్రభుత్వం రైతులకు అందిస్తున్న మద్దతును చూపిస్తున్నాయి.
రైతులు తమ బ్యాంకు ఖాతాలను ఒకసారి పరిశీలించి డబ్బులు జమ అయ్యాయా లేదా అనేది తెలుసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. అర్హులైన రైతులకు దశలవారీగా నిధులు విడుదల చేస్తున్నామని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
రైతుల సంక్షేమమే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతు భరోసా పథకాన్ని కొనసాగిస్తోంది. ఈ పథకం ద్వారా చిన్న, మధ్య తరహా రైతులకు ఆర్థిక భరోసా లభిస్తోంది. సాగు ఖర్చులు పెరుగుతున్న ఈ సమయంలో రైతు భరోసా నిధులు రైతులకు ఎంతో ఉపయోగపడనున్నాయి. ప్రభుత్వం భవిష్యత్తులో కూడా మిగిలిన అర్హులైన రైతులకు విడతల వారీగా నిధులు విడుదల చేయనున్నట్లు తెలిపింది.