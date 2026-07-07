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Telangana Rythu Bharosa: 7వ విడత రైతు భరోసా విడుదల.. వేలాది మంది రైతుల ఖాతాల్లో డబ్బులు జమ

Written ByVishnupriya
Published: Jul 07, 2026, 05:09 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:09 PM IST

Telangana Rythu Bharosa:తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతులకు మరో శుభవార్త చెప్పింది. ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న 7వ విడత రైతు భరోసా నిధులను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. ఈ విడతలో 7 నుంచి 8 ఎకరాల వరకు సాగుభూమి ఉన్న రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో నేరుగా డబ్బులు జమ చేసినట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.

Farmer Welfare Scheme1/6

రైతు సంక్షేమ పథకం

వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. ఈ విడతలో మొత్తం రూ.259.73 కోట్లను  రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు. దీంతో వేలాది మంది రైతులు ఆర్థికంగా ఊరట పొందనున్నారు.  

Telangana Farmer Scheme2/6

రైతు భరోసా

ప్రభుత్వం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ విడతలో 4.32 లక్షల ఎకరాల సాగుభూమికి సంబంధించిన రైతులకు సాయం అందింది. మొత్తం 58,831 మంది రైతులు ఈ విడత రైతు భరోసా పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందారు. సాగు ఖర్చులకు ఈ డబ్బు ఉపయోగపడుతుందని రైతులు భావిస్తున్నారు.  

Rythu Bharosa 7th Installment3/6

రైతు భరోసా 7వ విడత

రైతు భరోసా పథకం ద్వారా ప్రభుత్వం ప్రతి విడతలో అర్హులైన రైతులకు ఆర్థిక సహాయం అందిస్తోంది. ఈ సాయం వల్ల విత్తనాలు, ఎరువులు, పురుగుమందులు కొనుగోలు చేయడం రైతులకు సులభంగా మారుతోంది. దీంతో సాగు పనులు కూడా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా కొనసాగించే అవకాశం ఉంటుంది.  

Telangana Rythu Bharosa4/6

తెలంగాణ రైతు భరోసా

ఇప్పటివరకు రైతు భరోసా పథకం కింద ప్రభుత్వం భారీ మొత్తంలో నిధులు విడుదల చేసింది. మొత్తం 68.96 లక్షల మంది రైతులకు రూ.7,750.45 కోట్లు అందించినట్లు మంత్రి వెల్లడించారు. ఈ గణాంకాలు ప్రభుత్వం రైతులకు అందిస్తున్న మద్దతును చూపిస్తున్నాయి.  

Thummala Nageswara Rao5/6

రైతుల ఖాతాల్లో డబ్బులు

రైతులు తమ బ్యాంకు ఖాతాలను ఒకసారి పరిశీలించి డబ్బులు జమ అయ్యాయా లేదా అనేది తెలుసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. అర్హులైన రైతులకు దశలవారీగా నిధులు విడుదల చేస్తున్నామని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.  

Farmer Financial Assistance6/6

తుమ్మల నాగేశ్వరరావు

రైతుల సంక్షేమమే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతు భరోసా పథకాన్ని కొనసాగిస్తోంది. ఈ పథకం ద్వారా చిన్న, మధ్య తరహా రైతులకు ఆర్థిక భరోసా లభిస్తోంది. సాగు ఖర్చులు పెరుగుతున్న ఈ సమయంలో రైతు భరోసా నిధులు రైతులకు ఎంతో ఉపయోగపడనున్నాయి. ప్రభుత్వం భవిష్యత్తులో కూడా మిగిలిన అర్హులైన రైతులకు విడతల వారీగా నిధులు విడుదల చేయనున్నట్లు తెలిపింది.

TAGS:
Telangana Rythu Bharosa
Rythu Bharosa 7th Installment
Telangana farmer scheme
Farmer Welfare Scheme
Rs 259.73 Crore
Telangana government

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