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Telangana Rythu Bharosa: రైతుల ఖాతాల్లోకి రూ.6 వేల జమకు ముహూర్తం చేంజ్.. డప్పులు ఎప్పుడు పడనున్నాయంటే!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 18, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 03:50 PM IST

Telangana Rythu Bharosa: తెలంగాణ రైతులకు ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. రైతు భరోసా నిధుల విడుదల తేదీని జూన్ 26 నుంచి జూన్ 30కు మార్చింది. ఈ పథకం కింద ఎకరానికి రూ.6,000 చొప్పున ఆర్థిక సాయం రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ కానుంది. ఖమ్మం జిల్లా మధిరలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఈ నిధులను విడుదల చేయనున్నారు.

Kharif Season1/6

రైతులకు రూ 6000

ఈ నెలలో రైతులకు అందాల్సిన రైతు భరోసా నిధుల విడుదల తేదీలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం మార్పు చేసింది. మొదటగా జూన్ 26న రైతుల ఖాతాల్లో డబ్బులు జమ చేస్తారని భావించినప్పటికీ, తాజాగా జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో జూన్ 30న నిధులు విడుదల చేయాలని నిర్ణయించారు. దీంతో రైతులు కొత్త తేదీ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.  

Farmer Assistance Scheme2/6

రేవంత్ రెడ్డి

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతులకు సాగు ఖర్చుల భారం తగ్గించేందుకు రైతు భరోసా పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. ఈ పథకం కింద ప్రతి ఎకరానికి రూ.6,000 చొప్పున ఆర్థిక సహాయం అందించనున్నారు. వానాకాలం పంటల సాగు ప్రారంభమవుతున్న సమయంలో ఈ నిధులు రైతులకు ఎంతో ఉపయోగపడనున్నాయి.జూన్ 30న ఖమ్మం జిల్లా మధిరలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించనున్నారు. ఈ సభలోనే రైతు భరోసా నిధుల విడుదల కార్యక్రమాన్ని అధికారికంగా ప్రారంభించనున్నట్లు తెలుస్తుంది. సభ అనంతరం రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో నేరుగా డబ్బులు జమ అయ్యేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు అని సమాచారం.

Rs 6000 Per Acre3/6

తెలంగాణ రైతులు

ఈ పథకం ద్వారా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది రైతులు లబ్ధి పొందనున్నారు. రైతులు విత్తనాలు, ఎరువులు, పురుగుమందులు కొనుగోలు చేయడానికి ఈ సాయం ఉపయోగపడుతుంది. సాగు ప్రారంభ దశలో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే రైతులకు ఇది కొంత ఊరటనివ్వనుంది.  

Telangana Farmers4/6

రైతు సంక్షేమం

ప్రభుత్వం రైతు సంక్షేమానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తోందని అధికారులు చెబుతున్నారు. వ్యవసాయ రంగాన్ని బలోపేతం చేయడంతో పాటు రైతుల ఆదాయాన్ని పెంచేందుకు పలు కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. రైతు భరోసా కూడా అందులో ముఖ్యమైన పథకంగా నిలుస్తోంది.  

Revanth Reddy5/6

వానాకాలం సాగు

ఇక నిధుల విడుదల తేదీ మారడంతో రైతులు కొద్దిరోజులు అదనంగా వేచి చూడాల్సి ఉంటుంది. అయితే ప్రభుత్వం ప్రకటించిన కొత్త షెడ్యూల్ ప్రకారం జూన్ 30 నుంచి రైతుల ఖాతాల్లో డబ్బులు జమ కావడం ప్రారంభమవుతుంది. అర్హత కలిగిన రైతులు తమ బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు సక్రమంగా ఉన్నాయో లేదో ముందుగానే పరిశీలించుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.  

Rythu Bharosa Funds6/6

రైతు భరోసా నిధులు

రైతు భరోసా నిధులు అందిన తర్వాత వానాకాలం సాగు పనులు మరింత వేగంగా సాగుతాయని ప్రభుత్వం ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తోంది. రైతులకు అవసరమైన సమయంలో ఆర్థిక సాయం అందించడం ద్వారా వ్యవసాయ ఉత్పత్తి పెరగడంతో పాటు గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థకు కూడా మేలు జరుగుతుందని భావిస్తున్నారు.

TAGS:
Telangana Rythu Bharosa
Rythu Bharosa Funds
Revanth Reddy
telangana farmers
Rs 6000 Per Acre
Farmer Assistance Scheme
Kharif Season

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