English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Telangana Rythu Bharosa: తెలంగాణ రైతులకు గుడ్ న్యూస్..రైతు భరోసా నిధుల విడుదల.. అకౌంట్ లోకి డబ్బులు జమ!

Telangana Rythu Bharosa:తెలంగాణలోని రైతులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అద్భుతమైన వార్త అందించింది. అన్నదాతల సంక్షేమమే ధ్యేయంగా అడుగులు వేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, తాజాగా రైతు భరోసా రెండో విడత నిధులను విడుదల చేశారు. ప్రస్తుతానికి ఎందుకు సంబంధించిన వివరాలు వైరల్ అవుతున్నాయి. 
1 /5

జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా కాటారం మండలం నస్తూరుపల్లి గ్రామంలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా ఈ నిధులను బటన్ నొక్కి విడుదల చేశారు. ఈ రెండో విడత ద్వారా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 45 లక్షల 11 వేల 947 మంది రైతుల ఖాతాల్లో నేరుగా రూ. 5,563 కోట్లు జమ కానున్నాయి.  

2 /5

ప్రభుత్వం గత నెల 23వ తేదీన రైతు భరోసా తొలి విడత నిధులను పంపిణీ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. మొదటి విడతలో దాదాపు రూ. 3,590 కోట్లను రైతుల ఖాతాలకు బదిలీ చేశారు. ఇప్పుడు రెండో విడత నిధులు కూడా అందడంతో రైతుల్లో హర్షం వ్యక్తమవుతోంది.  

3 /5

రైతులకు పెట్టుబడి సాయం అందించడంలో ప్రభుత్వం ఎక్కడా ఆలస్యం చేయడం లేదు. మూడో విడత నిధులను కూడా వచ్చే నెలలో విడుదల చేసేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. ఈ ప్రక్రియ మొత్తం పూర్తయితే, మే నెల కల్లా అర్హులైన ప్రతి రైతు ఖాతాలో ఎకరానికి రూ. 6,000 చొప్పున నిధులు జమ అవుతాయి.  

4 /5

వ్యవసాయ సీజన్ మొదలవుతున్న తరుణంలో ఈ నిధులు అందడం వల్ల రైతులకు విత్తనాలు, ఎరువుల కొనుగోలుకు ఎంతో ఊరట కలుగుతుంది.   

5 /5

ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న ఈ నిర్ణయం తెలంగాణ వ్యవసాయ రంగానికి కొత్త ఊపిరి పోస్తుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఈ పథకం ద్వారా చిన్న, సన్నకారు రైతులకు మేలు జరగడమే కాకుండా, గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా బలోపేతం కానుంది.

Next Gallery

