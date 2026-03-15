Telangana Rythu Bharosa: తెలంగాణ రైతులకు గుడ్ న్యూస్.. ఈనెల 22 ఖాతాలోకి డబ్బులు..!

Telangana Rythu Bharosa Scheme: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రైతులకు ఊరట కలిగించే ముఖ్యమైన నిర్ణయం ప్రభుత్వం తీసుకుంది. ఈ నెల 22వ తేదీన రైతు భరోసా పథకం కింద మొదటి విడత నిధులను విడుదల చేయనున్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సిద్దిపేట జిల్లా నర్మెట్ట గ్రామం నుంచి ప్రారంభించనున్నారు. రాష్ట్ర రైతులకు ఆర్థికంగా సహాయం చేయడానికి ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది.
రైతు భరోసా నిధుల విడుదలకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క, వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు.. ఇతర ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. రైతులకు నిధులు సక్రమంగా చేరేలా అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులకు సూచించారు.
మొదటి విడతగా రాష్ట్రంలోని సుమారు 70 లక్షల మంది రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి నిధులు జమ చేయనున్నారు. ఒక ఎకరం వరకు ఉన్న రైతులకు రైతు భరోసా పథకం కింద మొత్తం రూ.3,590 కోట్లు నేరుగా వారి ఖాతాల్లోకి బదిలీ చేయబడతాయి. ఈ నిధులు రైతులకు వ్యవసాయ పనులకు ఉపయోగపడతాయని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
మొదటి విడత తర్వాత.. మరో 20 రోజుల తరువాత రెండో విడత నిధులను విడుదల చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. రెండో విడతలో సుమారు రూ.2,650 కోట్లను రైతుల ఖాతాల్లోకి జమ చేయనున్నారు. ఇలా విడతల వారీగా నిధులు విడుదల చేసి రైతులకు ఆర్థిక సహాయం అందించడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యంగా ఉంది.
ఇక మూడో విడత నిధులను ఏప్రిల్ నెలాఖరులోపు విడుదల చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. మూడు విడతలుగా కలిపి మొత్తం సుమారు రూ.9 వేల కోట్ల రైతు భరోసా నిధులు రైతుల ఖాతాల్లోకి చేరనున్నాయి. ఈ నిర్ణయం రాష్ట్రంలోని లక్షలాది మంది రైతులకు ఉపశమనం కలిగించనుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
రైతులు సాగు పనులకు అవసరమైన ఖర్చులను తీర్చుకోవడానికి ఈ నిధులు ఎంతో ఉపయోగపడతాయని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. రైతు సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న ఈ చర్యను రైతు సంఘాలు కూడా స్వాగతిస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలో వ్యవసాయం మరింత బలపడాలని, రైతులు ఆర్థికంగా బలంగా ఉండాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.