  • /Scholarship New Rules 2026: విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఇలా చేయకపోతే స్కాలర్‌షిప్ డబ్బులు రావు!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 08, 2026, 04:13 PM IST|Updated: May 08, 2026, 04:13 PM IST

Telangana Scholarship Rules: తెలంగాణలో చదువుతున్న విద్యార్థులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక సూచనలు జారీ చేసింది. ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్, స్కాలర్‌షిప్‌ల కోసం ఇకపై కఠినమైన నిబంధనలు అమలు చేయనుంది అని ప్రకటించింది ప్రభుత్వం. చిన్న పొరపాటు చేసినా దరఖాస్తు తిరస్కరించే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. అందుకే విద్యార్థులు ముందుగానే అన్ని వివరాలు సరిచూసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

Scholarship New Rules 2026

స్కాలర్‌షిప్‌ పొందాలనుకునే తెలంగాణ విద్యార్థులకు కీలక సమాచారం జారీ చేసింది ప్రభుత్వం. ఇకపై స్కాలర్‌షిప్ కోసం అప్లై చేసే సమయంలో పదో తరగతి మెమోలో ఉన్న పేరు, ఆధార్ కార్డులో ఉన్న పేరు ఒకేలా ఉండాలి. రెండు పేర్లలో తేడా ఉంటే అప్లికేషన్ ఆమోదం పొందదు. అలాగే హాల్ టికెట్ నంబర్, పుట్టిన తేదీ, పాస్ అయిన సంవత్సరం వంటి వివరాలు కూడా సరైనవిగా నమోదు చేయాలి. ప్రభుత్వ డేటాబేస్‌లో ఉన్న వివరాలతో ఇవన్నీ సరిపోలిన తర్వాతే దరఖాస్తు ముందుకు వెళ్తుంది. ఒక అక్షరం తప్పైనా అప్లికేషన్ నిలిచిపోయే అవకాశం ఉంది.  

Complete Student Information Mandatory

విద్యార్థులు కేవలం చదువు వివరాలు మాత్రమే కాకుండా కులం, ఉపకులం, మొబైల్ నంబర్, ఆధార్ నంబర్, కాలేజీ పేరు, జిల్లా, మండలం వంటి పూర్తి సమాచారాన్ని ఇవ్వాలి. ఆధార్‌కు మొబైల్ నంబర్ లింక్ అయి ఉండటం తప్పనిసరి చేశారు. అలాగే ఆధార్‌కు అనుసంధానమైన బ్యాంక్ ఖాతా కూడా ఉండాలి. బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు సరిగ్గా లేకపోతే స్కాలర్‌షిప్ డబ్బులు జమ కావు.  

Meeseva Authentication Important

దరఖాస్తు మొదటి దశ పూర్తయిన తర్వాత విద్యార్థికి ప్రత్యేక ఐడీ ఇవ్వబడుతుంది. ఆ తర్వాత మీసేవ కేంద్రానికి వెళ్లి ఆధార్ ఆథెంటికేషన్ పూర్తి చేయాలి. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాతే పూర్తి అప్లికేషన్ సమర్పించే అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పటికే స్కాలర్‌షిప్ పొందుతున్న రెన్యువల్ విద్యార్థులకు కూడా ఇదే విధానం వర్తించనుంది. కాబట్టి పాత విద్యార్థులు కూడా తమ ఆధార్, బ్యాంక్ వివరాలు చెక్ చేసుకోవాలి.

Direct Benefit System

ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ విధానాన్ని మరింత విస్తరించేందుకు సిద్ధమైంది. ఇప్పటివరకు కొన్ని వర్గాల విద్యార్థులకు మాత్రమే అమలైన ఈ విధానం ఇప్పుడు ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ, దివ్యాంగ విద్యార్థులకు కూడా వర్తించనుంది. దీంతో ట్యూషన్ ఫీజులు మరియు స్కాలర్‌షిప్ మొత్తాలు నేరుగా విద్యార్థుల బ్యాంక్ ఖాతాల్లో జమ అవుతాయి. ఈ విధానం ద్వారా పారదర్శకత పెరుగుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

Students Should Correct Aadhaar Details

అధికారుల అంచనా ప్రకారం చాలా మంది విద్యార్థుల ఆధార్ కార్డుల్లో పేర్లు లేదా ఇంటిపేర్లలో తప్పులు ఉన్నాయి. అందువల్ల చాలామంది ఆధార్ సవరణలు చేయించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. వేసవి సెలవుల్లోనే ఆధార్ వివరాలు సరిచేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. చివరి నిమిషంలో మార్పులు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

Government Spending Huge Amount

ప్రతి సంవత్సరం తెలంగాణలో లక్షలాది మంది విద్యార్థులు స్కాలర్‌షిప్‌లు మరియు ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ కోసం దరఖాస్తు చేస్తున్నారు. ఈ పథకాల కోసం ప్రభుత్వం భారీ మొత్తంలో నిధులు ఖర్చు చేస్తోంది. అందుకే అర్హులైన విద్యార్థులకు మాత్రమే డబ్బులు చేరేలా కొత్త విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. విద్యార్థులు తమ ఆధార్, బ్యాంక్ ఖాతా, మొబైల్ నంబర్, విద్యా వివరాలు ముందుగానే సరిచూసుకుంటే స్కాలర్‌షిప్ పొందడంలో ఎలాంటి సమస్యలు ఉండవు.

