/Telangana School Bandh: జూలై 10న తెలంగాణ స్కూల్స్ బంద్.. కారణం ఏమిటంటే!

Telangana School Bandh on July 10:తెలంగాణలో జూలై 10న రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విద్యాసంస్థల బంద్కు వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాలు పిలుపునిచ్చాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకురావాలని భావిస్తున్న స్కూల్ క్లస్టర్ విధానంకు వ్యతిరేకంగా ఈ బంద్ నిర్వహిస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి. విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, ప్రజాసంఘాలు అందరూ ఈ బంద్కు మద్దతు ఇవ్వాలని సంఘాల నాయకులు కోరారు.
ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలోని దాదాపు 27 వేల ప్రభుత్వ పాఠశాలలను 4 వేల క్లస్టర్ స్కూళ్లుగా మార్చే ప్రతిపాదనను పరిశీలిస్తోంది. ఈ నిర్ణయం వల్ల గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులు ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉందని విద్యార్థి సంఘాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. చిన్న గ్రామాల్లో ఉన్న పాఠశాలలు మూతపడితే, విద్యార్థులు దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సి వస్తుందని వారు చెబుతున్నారు.
ఈ అంశంపై కొత్తగూడెంలో జరిగిన సమావేశంలో పీడీఎస్యూ, ఏఐఎస్ఎఫ్, ఎస్ఎఫ్ఐ వంటి విద్యార్థి సంఘాల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. ప్రభుత్వం క్లస్టర్ విధానాన్ని వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. విద్యార్థి నాయకుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ప్రభుత్వ విద్యను బలోపేతం చేయాల్సిన సమయంలో ఇలాంటి నిర్ణయాలు ప్రభుత్వ పాఠశాలలపై ప్రభావం చూపుతాయి. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయుల కొరత ఇంకా కొనసాగుతోందని, వేలాది ఖాళీ పోస్టులు ఇప్పటికీ భర్తీ కాలేదని వారు తెలిపారు.
అలాగే ప్రైవేట్, కార్పొరేట్ విద్యాసంస్థలు అధిక ఫీజులు వసూలు చేస్తున్నాయని, పుస్తకాలు, యూనిఫాంలను కూడా ఎక్కువ ధరలకు కొనుగోలు చేయాలని తల్లిదండ్రులపై ఒత్తిడి చేస్తున్నాయని ఆరోపించారు. ఈ సమస్యలను ప్రభుత్వం పరిష్కరించాలని వారు కోరుతున్నారు.
విద్యార్థుల స్కాలర్షిప్లు, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలుగా ఉన్న రూ.7,000 కోట్లను వెంటనే విడుదల చేయాలని కూడా సంఘాలు డిమాండ్ చేశాయి. అలాగే జాతీయ విద్యా విధానం (ఎన్ఈపీ) అమలును వ్యతిరేకిస్తూ తెలంగాణ అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేయాలని కోరాయి.
జూలై 10న నిర్వహించే బంద్ను విజయవంతం చేయాలని విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, సామాజిక సంస్థలకు విద్యార్థి సంఘాలు పిలుపునిచ్చాయి. అయితే ప్రభుత్వం ఈ డిమాండ్లపై ఇంకా అధికారికంగా స్పందించలేదు. ప్రభుత్వం తీసుకునే తదుపరి నిర్ణయంపై ఇప్పుడు అందరి దృష్టి నిలిచింది.