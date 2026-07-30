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Telangana School Holiday: తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు.. స్కూళ్లకు సెలవు ఇవ్వాలనే డిమాండ్

Written ByVishnupriya
Published: Jul 30, 2026, 11:13 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 11:13 AM IST

Telangana School Holiday:తెలంగాణలో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు సాధారణ జనజీవనాన్ని ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న నేపథ్యంలో స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించాలని డిమాండ్ వినిపిస్తోంది. వాతావరణ శాఖ కూడా భారీ వర్షాల హెచ్చరికలు జారీ చేయడంతో ఈ అంశంపై చర్చ మరింత పెరిగింది.

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భారీ వర్షాలు

తెలంగాణలో గత మూడు రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు ప్రజలను తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్‌తో పాటు పలు జిల్లాల్లో రహదారులు నీటితో నిండిపోవడంతో సాధారణ జనజీవనం దెబ్బతింటోంది. వర్షాల కారణంగా పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ సమస్యలు కూడా ఏర్పడుతున్నాయి.  

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హైదరాబాద్ వర్షాలు

అత్యధిక వర్షపాతం కారణంగా ప్రజారవాణా సేవలపై కూడా ప్రభావం పడుతోంది. బస్సులు ఆలస్యంగా నడవడం, కొన్ని ప్రాంతాల్లో నీరు నిల్వ ఉండటంతో వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడుతోంది. దీంతో ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవడంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.  

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స్కూళ్లకు సెలవు

ముఖ్యంగా పాఠశాలలకు వెళ్లే చిన్నారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని తల్లిదండ్రులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. భారీ వర్షంలో పిల్లలను స్కూల్‌కు పంపడం ప్రమాదకరంగా మారుతుందని వారు చెబుతున్నారు. రోడ్లపై నీరు నిల్వ ఉండటం, డ్రైనేజీలు పొంగిపొర్లడం వల్ల ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉందని అభిప్రాయపడుతున్నారు.  

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తెలంగాణ వాతావరణం

ఇప్పటికే కొన్ని ప్రైవేట్ పాఠశాలలు స్వచ్ఛందంగా ఒక రోజు సెలవు ప్రకటించినట్లు సమాచారం. అయితే ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు కూడా సెలవు ప్రకటించాలని పలువురు తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులు కోరుతున్నారు. సోషల్ మీడియాలో కూడా ఈ అంశంపై పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది. వాతావరణ శాఖ తెలంగాణలో మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. ప్రజలు అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రావద్దని, లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నివసించే వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.  

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వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక

ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో విద్యార్థుల భద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. వాతావరణ పరిస్థితులను పరిశీలించి అవసరమైతే పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు. అయితే ఇప్పటివరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన అధికారిక సమాచారం వెలువడలేదు. పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తూ అధికారులు తగిన నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. తల్లిదండ్రులు కూడా అధికారిక ప్రకటనలను మాత్రమే నమ్మాలని, సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ప్రతి సమాచారాన్ని విశ్వసించవద్దని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.  

TAGS:
telangana rains
heavy rains telangana
Hyderabad Rains
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IMD weather alert
telangana weather
Hyderabad Weather

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