English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • School Holiday: స్కూళ్లకు మరో రెండు సెలవులు.. డిసెంబరు 16, 17 హాలీడే‌కి విద్యాశాఖ గ్రీన్ సిగ్నల్..పండగ చేసుకోండి!

School Holiday: స్కూళ్లకు మరో రెండు సెలవులు.. డిసెంబరు 16, 17 హాలీడే‌కి విద్యాశాఖ గ్రీన్ సిగ్నల్..పండగ చేసుకోండి!

Telangana School Holidays: ఇటీవలే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల కారణంగా రాష్ట్రంలోని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవులు ప్రకటించగా.. ఇప్పుడు మరో రెండు రోజుల పాటు రాష్ట్రంలోని పాఠశాలలకు సెలవును ప్రకటించారు. 
 
1 /5

ఇటీవలే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల కారణంగా రాష్ట్రంలోని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవులు ప్రకటించగా.. ఇప్పుడు మరో రెండు రోజుల పాటు రాష్ట్రంలోని పాఠశాలలకు సెలవును ప్రకటించారు.

2 /5

కొనసాగుతున్న వీఆర్ఓ నియామక పరీక్షల కారణంగా డిసెంబరు 16, 17 తేదీల్లో పలు స్కూళ్లకు సెలవు ఉంటుందని తెలంగాణ విద్యాశాఖ ప్రకటించింది. 

3 /5

ఇటీవలే ఆయా పాఠశాలలను స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల కోసం ఉపయోగిస్తుండగా.. ఇప్పుడు అవే పాఠశాలల్లో వీఆర్ఓ పరీక్షలను నిర్వహించనున్నారు. కావున, మరో రెండు రోజుల పాటు స్కూళ్లలో తరగతులు జరగవు. 

4 /5

ఇంతకు ముందు డిసెంబర్ 11, 13, 14 తేదీలలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల కారణంగా సెలవులు ఇచ్చారు. అయితే ఈ పరీక్ష నిర్వహించని పాఠశాలలు డిసెంబరు 16, 17వ తేదీన యాథాతధంగా తెరుచుకోనున్నాయి. 

5 /5

అన్ని పరీక్షా నిర్వహణ పూర్తయ్యాక సాధారణ తరగతులు ప్రారంభం అవుతాయని విద్యాశాఖ తెలియజేసింది. అయితే ప్రకటించిన తేదీల తర్వాత ఎలాంటి అదనపు సెలవులు లేవని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. 

School holidays Holidays Telangana School Holidays student holidays Upcoming Holidays non-working days VRO exam holidays exam holidays Government Holidays

Next Gallery

Regi Pandu in Winter: చలికాలంలో లభించే సూపర్ పండు.. రేగు పండ్లను తింటే ఎన్ని లాభాలో తెలుసా..?..