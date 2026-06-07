/School Holidays: దసరా, సంక్రాంతికి 17 రోజులు సెలవులు..స్కూల్స్ అకడమిక్ క్యాలెండర్ ప్రకటించిన తెలంగాణ విద్యాశాఖ!

Telangana School Holidays: తెలంగాణ విద్యాశాఖ స్కూళ్లకు కీలక ప్రకటన చేసింది. 2026-27 విద్యాసంవత్సరానికి గానూ అవసరమైన అకడమిక్ క్యాలెండర్ను అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఇందులో దసరా, సంక్రాంతి సెలవులతో పాటు మరిన్న వివరాలను పొందుపరిచింది.
తెలంగాణ రాష్ట్ర పాఠశాల విద్యాశాఖ 2026-27 విద్యాసంవత్సరానికి సంబంధించిన అకడమిక్ క్యాలెండర్ను అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ విద్యాసంవత్సరంలో విద్యార్థులకు, ఉపాధ్యాయులకు సంబంధించిన కీలకమైన తేదీలు, పనిదినాలు, పండుగ సెలవుల వివరాలను విద్యాశాఖ వెల్లడించింది.
ఈ విద్యాసంవత్సరంలో తెలంగాణలో పాఠశాలలు మొత్తంగా 227 రోజులు పనిచేస్తాయి. 1 నుంచి 9వ తరగతి విద్యార్థులకు 2027 ఫిబ్రవరి 28 లోగా సిలబస్ మొత్తాన్ని పూర్తి చేయాలని విద్యాశాఖ ఆదేశించింది. ఈ విద్యాసంవత్సరపు చివరి వర్కింగ్ డే ఏప్రిల్ 23, 2027గా నిర్ణయించింది తెలంగాణ విద్యాశాఖ.
అయితే ఈ అకడమిక్ క్యాలెండర్ ప్రకారం దసరా సెలవులను 13 రోజులు ప్రకటించారు. 2027 అక్టోబరు 10 నుంచి 2027 అక్టోబరు 22 వరకు తెలంగాణ స్కూళ్లకు దసరా సెలవులను ఇవ్వనున్నారు.
అలాగే సంక్రాంతి కోసం కేవలం 5 రోజులు కేటాయించడం గమనార్హం. జనవరి 13 నుంచి 17 వరకు సంక్రాంతి సెలవులు ఉండనున్నట్లు తెలంగాణ స్కూల్ అకడమిక్ క్యాలెండర్లో పేర్కొన్నారు.
చివరిగా ఈ విద్యాసంవత్సరంలోని వేసవి సెలవులను ఏప్రిల్ 24 నుంచి జూన్ 13 వరకు ఇచ్చేందుకు ముందస్తు ప్రణాళిక రచించారు. ఈ క్యాలెండర్ ప్రకారం పాఠశాలలు ప్రణాళికాబద్ధంగా పనిచేయాలని, సిలబస్ను సకాలంలో పూర్తి చేయాలని విద్యాశాఖ స్పష్టం చేసింది.