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తెలంగాణ బడుల్లో కొత్త యూనిఫామ్స్.. కార్పొరేట్‌కి పోటీగా విద్యార్థుల లుక్ ఎలా ఉందో చూశారా?

Written ByBhoomi
Published: Jul 28, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 04:08 PM IST

Telangana school uniforms: తెలంగాణ ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులకు కొత్త యూనిఫామ్స్ అందించే నిర్ణయం తీసుకుంది ప్రభుత్వం. పాఠశాల విద్యార్థుల కోసం రాష్ట్ర సర్కార్ సరికొత్త దుస్తువుల డిజైన్ ఖరారు చేసింది.

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 ప్రభుత్వ పాఠశాలలు  అలాగే గురుకులాల విద్యార్థులు

 ప్రభుత్వ పాఠశాలలు  అలాగే గురుకులాల విద్యార్థులు ఈ సంవత్సరం ప్రత్యేకంగా సరికొత్త రంగుల్లో యూనిఫామ్స్ ధరించనున్నారు. విద్యార్థుల్లో ఈ సరికొత్త ఉత్సాహం నింపే విధంగా ప్రభుత్వం ముందడుగు వేసింది.   

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ప్యాంట్లు, బాటమ్స్, ముదురు నీలం రంగు

ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థుల కోసం దుస్తుల రంగులను అధికారులు నిర్ణయించారు. బాలురు ధరించే షర్టులు అదేవిధంగా బాలికల టాప్స్ లేత నీలం రంగులో ఉంటాయి. ప్యాంట్లు, బాటమ్స్, ముదురు నీలం రంగులో ఉండనున్నాయి. 

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బాలురకు షార్ట్ బదులుగా ప్యాంట్లు

6వ తరగతి నుంచి చదవే బాలురకు షార్ట్ బదులుగా ప్యాంట్లు ఇవ్వనున్నారు. గురుకుల పాఠశాలల విద్యార్థులకు మాత్రం మెరూన్ చెక్స్ టాప్స్ కేటాయించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. అలాగే ప్లెయిన్ మెరూన్ లోవర్స్ కూడా గురుకుల విద్యార్థులకు అందుబాటులో ఉంటాయని తెలిపారు. 

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27లక్షల మంది విద్యార్థులకు రెండు జతల యూనిఫామ్స్

రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న 27లక్షల మంది విద్యార్థులకు రెండు జతల చొప్పున యూనిఫామ్స్ అందిస్తారు. రానున్న ఆగస్టు 15 స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం రోజు మొదటి జత యూనిఫామ్ అందజేస్తారు.  వీటితోపాటు బూట్లు, సాక్సులు కూడా ఇస్తారు. 

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విద్యార్థులందరికీ టై అలాగే బెల్టులు

విద్యార్థులందరికీ టై అలాగే బెల్టులు కూడా ఫ్రీగా అందిస్తారు.  సర్కార్ బడుల్లో చదివే పిల్లలకు సరికొత్త కార్పొరేట్ లుక్ రానుంది. విద్యార్థులందరూ ఎంతో సంతోషంగా బడులకు వెళ్లే విధంగా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు పూర్తి చేసింది. 

TAGS:
Government School Students
Latest Telugu news
New Dress Code Telangana
School Uniforms Distribution
Telangana School Uniforms
telugu news

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