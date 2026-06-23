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Telangana Schools Bandh Today: నేడు తెలంగాణలో స్కూల్స్ బంద్.. ఏబీవీపీ భారీ పిలుపు!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 23, 2026, 07:25 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 07:25 AM IST

Public Holiday Today: తెలంగాణలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల విషయంలో మరోసారి చర్చ మొదలైంది. రాష్ట్రంలో పాఠశాలల పునర్వ్యవస్థీకరణ (రేషనలైజేషన్) పేరుతో అనేక ప్రభుత్వ పాఠశాలలను మూసివేయాలనే ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై విద్యార్థి సంఘాలు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ (ఏబీవీపీ) నేడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పాఠశాలల బంద్‌కు పిలుపునిచ్చింది.

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ఏబీవీపీ పిలుపు

ఏబీవీపీ నాయకుల ప్రకారం, ఈ నిర్ణయం వల్ల ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చదువుకుంటున్న పేద విద్యార్థులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలలు మూసివేస్తే విద్యార్థులు దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లి చదవాల్సి వస్తుందని, దీంతో చదువును మధ్యలోనే మానేసే పరిస్థితులు కూడా తలెత్తవచ్చని పేర్కొన్నారు.

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రేషనలైజేషన్ వివాదం

ఈ బంద్‌కు విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రులు మరియు విద్యా రంగానికి చెందిన ప్రతి ఒక్కరూ మద్దతు ఇవ్వాలని ఏబీవీపీ కోరింది. ప్రభుత్వ విద్యను బలోపేతం చేయాల్సిన సమయంలో పాఠశాలలను తగ్గించడం సరైన నిర్ణయం కాదని వారు అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రభుత్వం వెంటనే ఈ నిర్ణయాన్ని పునఃసమీక్షించి, ప్రభుత్వ పాఠశాలల రక్షణకు చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.  

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స్కూల్ బంద్ నేడు

అలాగే ప్రైవేట్ మరియు కార్పొరేట్ విద్యాసంస్థల విషయంలో కూడా కఠిన చర్యలు అవసరమని ఏబీవీపీ పేర్కొంది. ఒకే అనుమతితో అనేక శాఖలను నిర్వహిస్తున్న కొన్ని విద్యాసంస్థలపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించాలని కోరింది. విద్యా రంగంలో నాణ్యత పెరగాలంటే ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ సంస్థలపై ఒకే విధమైన నిబంధనలు అమలు చేయాలని సూచించింది.  

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తెలంగాణ విద్యా వార్తలు

ఇక పాఠశాలల బంద్ పిలుపు నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో పరిస్థితులను అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు. విద్యార్థుల చదువుకు అంతరాయం కలగకుండా అవసరమైన చర్యలు తీసుకునే ప్రయత్నం జరుగుతోంది. మరోవైపు ఈ అంశంపై ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి స్పందన వస్తుందోనని విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.  

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ప్రభుత్వ పాఠశాలల మూసివేత

ప్రభుత్వ పాఠశాలల భవిష్యత్తు, విద్యార్థుల విద్యా హక్కుల పరిరక్షణ వంటి అంశాలు ప్రస్తుతం తెలంగాణలో ప్రధాన చర్చనీయాంశాలుగా మారాయి. ఈ వివాదానికి ప్రభుత్వం, విద్యార్థి సంఘాల మధ్య చర్చల ద్వారా పరిష్కారం లభిస్తుందా లేదా అన్నది చూడాలి.

TAGS:
Telangana Schools Bandh
ABVP Protest
Telangana Government Schools
School Closures Telangana
School Rationalisation
ABVP Telangana

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