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Telangana Schools Holiday on July 24:రేపు జూలై 24న స్కూల్స్ ఉంటాయా.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విద్యాసంస్థల బంద్‌పై క్లారిటీ ఇదే!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 23, 2026, 09:36 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:36 PM IST

Telangana Schools Holiday on July 24:తెలంగాణలో జూలై 24న పాఠశాలలు, కళాశాలలు ఉంటాయా లేదా అనే అంశంపై విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విద్యాసంస్థల బంద్‌కు పలు విద్యార్థి సంఘాలు పిలుపునివ్వడంతో ఈ అంశం చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం నుంచి అన్ని పాఠశాలలకు వర్తించేలా అధికారికంగా సెలవు ప్రకటించిన సమాచారం లేదు.
 

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తెలంగాణ తాజా వార్తలు

విద్యార్థి సంఘాలు నీట్ పరీక్ష అంశం, కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా డిమాండ్‌తో రాష్ట్రవ్యాప్త బంద్‌కు పిలుపునిచ్చాయి. ఈ బంద్‌కు ఏఐఎస్ఎఫ్, ఎస్‌ఎఫ్ఐ, ఎన్‌ఎస్‌యూఐ, పీడీఎస్‌యూ తదితర సంఘాలు మద్దతు ప్రకటించాయి. విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు సహకరించాలని కూడా కోరాయి.  

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రేపు స్కూల్స్ ఉన్నాయా

ఈ బంద్ నేపథ్యంలో కొన్ని ప్రైవేట్ పాఠశాలలు, కళాశాలలు ముందస్తుగా సెలవు ప్రకటించాయి. తల్లిదండ్రులకు మొబైల్ సందేశాల ద్వారా సమాచారం కూడా పంపిస్తున్నాయి. దీంతో చాలా మంది అన్ని స్కూళ్లకూ సెలవు ప్రకటించారని భావిస్తున్నారు.  

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తెలంగాణ విద్యాసంస్థల బంద్

అయితే ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, ప్రభుత్వ కళాశాలలకు సంబంధించి ఇప్పటివరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లేదా విద్యాశాఖ నుంచి సాధారణ సెలవు ప్రకటించిన అధికారిక ఉత్తర్వులు వెలువడలేదు. అందువల్ల ప్రభుత్వ విద్యాసంస్థలు యథావిధిగా పనిచేసే అవకాశం ఉందని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఇదే వైఖరి కొనసాగుతోంది.  

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జూలై 24 స్కూల్స్ హాలిడే

బంద్ కారణంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో రవాణా సేవలు, సాధారణ పరిస్థితులు ప్రభావితమయ్యే అవకాశం ఉంది. అందుకే పరిస్థితులను బట్టి కొన్ని విద్యాసంస్థలు స్వతంత్రంగా సెలవు ప్రకటించే అవకాశమూ ఉంది. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలు చదివే పాఠశాల లేదా కళాశాల నుంచి వచ్చిన అధికారిక సందేశాలను మాత్రమే నమ్మడం మంచిది. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ప్రతి సమాచారాన్ని నిజమని భావించకుండా సంబంధిత విద్యాసంస్థను సంప్రదించి నిర్ధారించుకోవాలి.  

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తెలంగాణ స్కూల్స్ సెలవులు

మొత్తానికి, జూలై 24న తెలంగాణలో అన్ని పాఠశాలలకు ప్రభుత్వం అధికారికంగా సెలవు ప్రకటించలేదు. అయితే పలు ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థలు బంద్ దృష్ట్యా సెలవులు ప్రకటిస్తున్నాయి. మీ పిల్లల పాఠశాల నుంచి వచ్చిన అధికారిక సమాచారం ప్రకారమే నిర్ణయం తీసుకోవడం ఉత్తమం. ప్రభుత్వం లేదా విద్యాశాఖ నుంచి కొత్త ప్రకటన వెలువడితే దానికి అనుగుణంగా పరిస్థితి మారే అవకాశం ఉంది.

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