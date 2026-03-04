Telangana SSC Hall Tickets To Be Released On March 5: తెలంగాణ పదో తరగతి పరీక్షలు సమీపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ మార్చి 5 రేపు హాల్ టికెట్లను కూడా విడుదల చేయనుందని సమాచారం. అయితే ఈసారి నేరుగా విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల రిజిస్టర్ మొబైల్ నెంబర్కు వాట్సాప్ ద్వారా ఈ హాల్ టికెట్లు చేరతాయి. అందులో క్యూఆర్ కోడ్ కూడా ఉంటుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
తెలంగాణ SSC పదో తరగతి పరీక్ష హాల్ టికెట్లు రేపు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విడుదల కానున్నాయి. 2026 మార్చి 5వ తేదీన ఈ హాల్ టికెట్లు నేరుగా వెరిఫికేషతో కూడిన క్యూఆర్ కోడ్తో హాల్ టికెట్లు తల్లిదండ్రుల వాట్సాప్ నెంబర్కు చేరవేస్తోంది బోర్డు.
ఈ కొత్త విధానం ద్వారా పాఠశాల నిర్వహణపై మాత్రమే ఆధారపడకుండా.. అధికారిక వెబ్సైట్లో సాంకేతిక సమస్యలు ఎదురు కాకుండా.. నేరుగా ఫోన్లోనే ఈ అడ్మిట్ కార్డులను అందించే లక్ష్యంగా ప్రవేశపెట్టారు. విద్యార్థుల స్కూల్ రిజిస్టర్ మొబైల్ నెంబర్కు ఈ హాల్ టికెట్లు చేరతాయి. తెలంగాణ పదవ తరగతి పరీక్షలు మార్చి 14 నుంచి ఏప్రిల్ 16వ తేదీ వరకు నిర్వహిస్తారు.
ఈ హాల్టిక్కెట్లను పీడీఎఫ్ ఫార్మాట్లో తల్లిదండ్రులు సులభంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ప్రతి ఒక్క హాల్ టికెట్ క్యూఆర్ కోడ్ ద్వారా సెంటర్ వివరాలు కూడా పొందవచ్చు. అంతేకాదు ఈ క్యూఆర్కు ఆధారిత వ్యవస్థ ద్వారా నకిలీని నిరోధించడానికి, ప్రామాణికతను నిర్ధారించడానికి కూడా ప్రవేశపెట్టారు.
ఇలా కాకుండా అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా కూడా విద్యార్థులు హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. తెలంగాణ బోర్డు సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ వెబ్సైట్లో 'ఎస్ఎస్సీ హాల్ టికెట్ 2026 డౌన్లోడ్ లింక్' పై క్లిక్ చేస్తే నేరుగా డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. అక్కడ మీ అప్లికేషన్ నెంబర్ లేదా స్కూల్ లాగిన్ క్రెడియన్షియల్ ద్వారా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని ప్రింట్ అవుట్ తీసేయాలి.
అయితే ఈ హాల్ టికెట్లను రెండు కాపీలను విద్యార్థులు డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ప్రతిరోజు ఎగ్జామ్ సెంటర్కు ఈ హాల్ టికెట్ను తమతో పాటు విద్యార్థులు తీసుకొని వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో విద్యార్థి పేరు, పుట్టిన తేదీ, సబ్జెక్టు, ఎగ్జామినేషన్ కేంద్రం వివరాలు ఉంటాయి. ఇందులో ఏవైనా తప్పిదాలు ఉంటే వెంటనే స్కూల్ అధికారులకు కరెక్షన్ చేయించాలి. తల్లిదండ్రులు స్కూళ్లలో ఇచ్చిన రిజిస్టర్ మొబైల్ నెంబర్ యాక్టివ్ గా ఉన్నవారికి మాత్రమే ఈ హాల్ టికెట్లు నేరుగా చేరతాయి.