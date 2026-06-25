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TS SSC Supplementary Results: తెలంగాణ 10వ తరగతి సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు విడుదల.. రిజల్ట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి!

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 25, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 04:09 PM IST

TG SSC Supplementary Results: తెలంగాణ పదో తరగతి సప్లిమెంటరీ పరీక్ష ఫలితాలు విడుదల అయ్యాయి. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ఈ ఫలితాలను పాఠశాల సంచాలకుడు నవీన్ నికోలస్ విడుదల చేశారు. జూన్ 5 నుంచి 12 వరకు పరీక్షలు నిర్వహించగా.. మొత్తం 17,768 మంది విద్యార్థులు పరీక్షలకు హాజరయ్యారు. 
 

TG 10th Supplementary Results 20261/5

తెలంగాణ 10వ తరగతి సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు విడుదల

తెలంగాణ పదో తరగతి అడ్వాన్స్‌డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు రిలీజ్ అయ్యాయి. ఈరోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు హైదరాబాద్‌లోని డైరెక్టర్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కార్యాలయంలో పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ నవీన్ నికోలస్ ఈ ఫలితాలను రిలీజ్ చేశారు.    

TG 10th Supplementary Results 20262/5

తెలంగాణ 10వ తరగతి సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు విడుదల

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జూన్ 5వ తేదీ నుంచి 12వ తేదీ వరకు పదవ తరగతి సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు జరిగాయి. రెగ్యులర్ పరీక్షల్లో ఫెయిల్ అయిన వారితో పాటు, మార్కులు తక్కువగా వచ్చి స్కోర్ పెంచుకోవాలనుకున్న విద్యార్థులు కూడా ఈ పరీక్షలకు హాజరయ్యారు.  

TG 10th Supplementary Results 20263/5

తెలంగాణ 10వ తరగతి సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు విడుదల

ఫలితాల కోసం విద్యార్థులు తెలంగాణ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ అధికారిక వెబ్‌సైట్ అయిన bse.telangana.gov.in ఓపెన్ చేయండి. హోమ్‌పేజీలో అందుబాటులో ఉండే "TS 10th Advanced Supplementary Results June 2026" అనే లింక్‌పై క్లిక్ చేయండి.  

TG 10th Supplementary Results 20264/5

తెలంగాణ 10వ తరగతి సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు విడుదల

అక్కడ ఓపెన్ అయ్యే కొత్త పేజీలో మీ టెన్త్ క్లాస్ సప్లిమెంటరీ హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయండి. ఆ తర్వాత 'Submit' లేదా 'Get Result' బటన్‌పై క్లిక్ చేయాలి. మీ మార్కుల మెమో స్క్రీన్‌పై కనిపిస్తుంది.    

TG 10th Supplementary Results 20265/5

తెలంగాణ 10వ తరగతి సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు విడుదల

విద్యార్థులు పైచదువులకు ఇబ్బంది పడకుండా ఉండేందుకు విద్యాశాఖ కేవలం కొద్దిరోజుల్లోనే సమాధాన పత్రాల వాల్యుయేషన్ ని పూర్తి చేసి ఫలితాలను రెడీ చేసింది.   

TAGS:
TG 10th Supplementary Results 2026
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