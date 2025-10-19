Jobs: డిగ్రీ అర్హతతో తెలంగాణ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ అపెక్స్‌ బ్యాంకుల్లో ఉద్యోగాలు.. లాస్ట్ డేట్ ఇదే..!

TGCAB Bank Jobs 2025: డిగ్రీ పూర్తి చేసిన విద్యార్థులకి బంపర్ గుడ్న్యూస్. తెలంగాణ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ అపెక్స్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ (TGCAB).. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న పలు జిల్లాల్లోని సహాకార బ్యాంకుల్లో స్టాఫ్ అసిస్టెంట్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ కింద మొత్తం 225 స్టాఫ్ అసిస్టెంట్ పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. ఆసక్తి, అర్హత కలిగిన అభ్యర్ధులు నవంబర్ 6 లోపు అప్లయ్ చేసుకోవచ్చు.
తెలంగాణ రాష్ట్ర సహకార ఆపెక్స్ బ్యాంకు లిమిటెడ్ జిల్లాల్లోని సహకార బ్యాంకుల్లో సిబ్బంది సహాయకులుగా 225 మంది పోస్టులను భర్తీ చేయడానికి నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఈ పోస్టులను హైదరాబాద్, కరీంనగర్, ఖమ్మం, మహబూబ్నగర్, మెదక్, వరంగల్ జిల్లాల్లోని బ్రాంచుల్లో భర్తీ చేయనున్నారు. హైదరాబాద్లో 32, కరీంనగర్లో 43, ఖమ్మంలో 99, మహబూబ్నగర్లో 9, మెదక్లో 21, వరంగల్లో 21 పోస్టులు ఉన్నాయి. ఆసక్తి ఉన్నవారు నవంబర్ 6 వరకు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ఈ పోస్టులకి దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసి ఉండాలి. తెలుగు భాషలో ప్రావీణ్యం మరియు ఇంగ్లీష్ కూడా తెలిసి ఉండాలి. ఈ ఉద్యోగాలకి తెలంగాణ స్థానికులు మాత్రమే అర్హులు.
వయసు అక్టోబర్ 1 నాటికి 18 నుంచి 30 సంవత్సరాలు ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ వర్గాలకు 5 సంవత్సరాలు, దివ్యాంగులకు 10 నుంచి 15 సంవత్సరాలు సడలింపు ఉంటుంది.
దరఖాస్తు ఫీజు సామాన్య, బీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు 750 రూపాయలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు 250 రూపాయలు చెల్లించాలి.
ఎంపిక ఆన్లైన్ రాత పరీక్ష మరియు డాక్యుమెంట్ల పరిశీలన ఆధారంగా జరుగుతుంది. ఎంపికైన వారికి నెలకు 24,050 నుంచి 64,480 రూపాయల వరకు జీతం వస్తుంది.