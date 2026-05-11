Stree Nidhi Jobs: నిరుద్యోగ యువతకు సూపర్ ఆఫర్.. అదిరిపోయే జీతంతో సొంత జిల్లాలో జాబ్స్.. వెంటనే అప్లయ్ చేయండి!

Written ByAruna MaharajuUpdated byAruna Maharaju
Published: May 11, 2026, 02:03 PM IST|Updated: May 11, 2026, 02:03 PM IST

Stree Nidhi Recruitment 2026: సొంత జిల్లాలోనే ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న నిరుద్యోగులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం బంపర్ న్యూస్ చెప్పింది. గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ పరిధిలో పనిచేసే స్త్రీనిధి క్రెడిట్ కోఆపరేటివ్ ఫెడరేషన్ లిమిటెడ్.. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో అసిస్టెంట్ మేనేజర్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఆసక్తి, అర్హత గల అభ్యర్థులు వెంటనే ఈ మంచి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి. 
 

తెలంగాణలోని నిరుద్యోగులకు రేవంత్ సర్కార్ అదిరిపోయే శుభవార్త చెప్పింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం అందులోనూ సొంత జిల్లాలోనే పనిచేసే అద్భుతమైన అవకాశం కల్పిస్తోంది. గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ పరిధిలో పనిచేసే స్త్రీనిధి క్రెడిట్ కోఆపరేటివ్ ఫెడరేషన్ లిమిటెడ్ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (ఫీల్డ్ ఆపరేషన్స్) పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. స్త్రీ నిధి క్రెడిట్ కోఆపరేషన్ ఫెడరేషన్ లిటిటెడ్ ఈ ఉద్యోగాల భర్తీ ప్రక్రియ చేపట్టనుంది.   

స్త్రీ నిధి క్రెడిట్ కోఆపరేషన్ ఫెడరేషన్ లిటిటెడ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోని గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ పరిధిలో పని చేస్తుంది. ఇందులో మొత్తం పోస్టుల సంఖ్య 123 ఉండగా.. ఓసీ (OC): 60, ఈడబ్ల్యూఎస్ (EWS): 03, బీసీ-ఏ (BC-A): 16, బీసీ-బి (BC-B): 02, ఓహెచ్ (OH): 09, ఎస్సీ (SC – గ్రూప్ 1): 04, ఎస్సీ (SC – గ్రూప్ 2): 26, ఎస్టీ (ST): 03 కేటగిరీల వారీగా ఉన్నాయి.   

ఈ పోస్టులకు అప్లయ్ చేసుకోవాలంటే గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుండి కనీసం 65% మార్కులతో ఏదైనా బ్యాచిలర్ డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి. అలాగే అభ్యర్థులు తప్పనిసరిగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన వారై ఉండాలి. అంతేకాకుండా తెలుగు, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో మాట్లాడటం, చదవడం మరియు రాయడం తెలిసి ఉండాలి. కంప్యూటర్‌లో ఎంఎస్ ఆఫీస్ పరిజ్ఞానం తప్పనిసరి.   

ఇక ఎంపికైన అభ్యర్థులు సొంతంగా బైక్ మరియు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కలిగి ఉండాలి. అలాగే అభ్యర్థుల వయస్సు విషయానికొస్తే 25 నుండి 30 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. బీసీలకు 3 ఏళ్లు, ఎస్సీ/ఎస్టీ/పీడబ్ల్యూడీ అభ్యర్థులకు 5 ఏళ్ల వరకు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది. ఆన్‌లైన్ ద్వారా మాత్రమే ఈ పోస్టులకు అప్లయ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం కల్పించారు. దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ మే 29, 2026 రాత్రి 12 గంటల వరకు ఉంది.   

ఫీజు విషయానికొస్తే ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూడీ అభ్యర్థులకు రూ. 770, ఇతర కేటగిరీల అభ్యర్థులకు రూ. 885గా ఉంది. ఆన్‌లైన్ రాత పరీక్ష ద్వారా మాత్రమే అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు. ఎంపికైన వారికి నెలకు సుమారు రూ. 33,960 వేతనంతో పాటు ప్రయాణ అలవెన్సులు మరియు పనితీరు ఆధారిత వేరియబుల్ పే అందుతాయి.  

