Telangana Summer Effect: తెలంగాణకు వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలర్ట్.. వడగాలుల వార్నింగ్..

Heat Waves in Telangana : తెలంగాణ సహా దేశ వ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో సూర్యుడు సుర్రు మనిస్తున్నాడు. రోహిణి కార్తె రాకముందే రోళ్లు పగిలే ఎండలతో ప్రజలు పనిపై బయటకు రావాలంటే భయపడే పరిస్థితులు నెలకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వాతావరణ శాఖ తెలంగాణలోని పలు జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది.
Telangana Weather Update: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా సూర్యుడు తన తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాడు. ముఖ్యంగా ఉత్తర తెలంగాణలోని కోల్ బెల్ట్ ప్రాంతాలతో పాటు ఆదిలాబాద్, సూర్యాపేట, ఖమ్మం జిల్లాల్లో ఇప్పటికే గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యాయి. ఇక ఆదివారం ఆదిలాబాద్ లో అత్యధికంగా 44.5 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదు అయింది.
మరోవైపు హైదరాబాద్ లో నిన్న ఆదివారం 42 డిగ్రీల అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత నమోదు అయింది. దీంతో హైదరాబాద్ సహా పలు జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. మరోవైపు మరోవైపు మండే ఎండలకు తోడు ఈ రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో వడగాలులతో పాటు పొడి వాతావరణం, భారీ ఎండలు ఉంటాయని చెప్పింది.
మరో నాలుగు రోజులు పాటు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఇలాంటి పరిస్థితులే ఉండనున్నాయి. గరిష్టంగా ఉష్ణోగ్రతలు 46 డిగ్రీల వరకు నమోదు అయ్యే అవకాశాలున్నాయని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఓ వైపు తీవ్రమైన ఎండలతో పాటు దక్షిణ, తూర్పు తెలంగాణ జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది.
ముఖ్యంగా ఏప్రిల్ 28, 29 తేదీల్లో హైదరాబాద్లో కూడా వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఇక రాష్ట్రంలో రాబోయే పది రోజుల వాతావరణం అత్యంత అస్థిరంగా ఉండబోతోందని వాతావరణ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఒకవైపు భానుడి భగభగలు, మరోవైపు అకస్మాత్తుగా కురిసే ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు ప్రజలను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేయనున్నాయి. ఇక మే నెల ప్రారంభంలో వాతావరణం మళ్లీ వేడెక్కనుంది. మే 1 నుండి 3 వరకు దక్షిణ, తూర్పు తెలంగాణ జిల్లాల్లో తీవ్రమైన వడగాలులు ప్రభావం ఉండనుంది.
దీంతో ప్రజలు బయటకు వెళ్లేటపుడు తలపై టోపీ లేదా ముక్కు చెవులకు రుమాలు కట్టుకోవడం వలన వేడి గాలులు నుంచి కాస్త ఉపశమనం పొందే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలియజేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఉష్ణోగ్రతలు 44-45°C గా నమోదయ్యే అవకాశాలున్నాయి. మే 4 నుండి 8 మధ్య వాతావరణంలో మరో మార్పు రానుంది. హైదరాబాద్తో సహా తెలంగాణలోని అనేక ప్రాంతాల్లో ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.