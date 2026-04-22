School Holidays: స్కూలు విద్యార్థులకు సూపర్ న్యూస్.. 50 రోజుల సమ్మర్ హాలిడేస్ ఫిక్స్… ఎప్పుడు నుంచి ఎప్పటి వరకు పూర్తి డేట్స్ ఇవే!

50 Days Summer School Holidays In Telangana: తెలంగాణ 2025-26 కు సంబంధించిన వేసవి సెలవులు గురువారం నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. అయితే ఈసారి వేసవి సెలవులు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 50 రోజుల పాటు ఉండనున్నాయి. 2026 ఏప్రిల్ 24వ తేదీ నుంచి జూన్ 12వ తేదీ వరకు ఈ వేసవి సెలవులు రానున్నాయి. కొన్ని ప్రైవేటు స్కూళ్లు కాస్త ముందుగా తెరచుకుంటాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త. నిత్యం స్కూళ్లు, హోం వర్క్‌, పరీక్షలతో అలసిపోయిన వారికి కాస్త ఉపశమనం అందించేవి సమ్మర్‌ హాలిడేస్‌. తెలంగాణ స్కూళ్లకు వేసవి సెలవులు 2025 -26 కు సంబంధించిన ఏప్రిల్‌ 24 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ప్రభుత్వం దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే ప్రకటన కూడా చేసింది. ఈసారి వేసవి సెలవులు 50 రోజుల పాటు ప్రకటించింది ప్రభుత్వం.  

ఏప్రిల్ 24వ తేదీ 2026 నుంచి జూన్ 12వ తేదీ వరకు స్కూలుకు సెలవు రానుంది. ఇప్పటికే అన్ని స్కూల్లలో సమ్మేటివ్ అసెస్మెంట్ (SA2) పరీక్షలు కూడా నిర్వహించారు. దానికి సంబంధించిన ఫలితాలు కూడా కొన్ని స్కూళ్లు 24వ తేదీకి పేరెంట్స్‌, టీచర్‌ మీటింగ్ నిర్వహించి ప్రకటించనున్నారు.   

ఈ వేసవి సెలవుల కారణంగా 2025 కి సంబంధించి ఓడి పద్ధతిలో నియమించిన ఉపాధ్యాయులు ఏప్రిల్ 23వ తేదీ నుంచి విధుల నుండి విరమించవద్దని అన్నీ పాఠశాలల హెడ్‌మాస్టర్‌లకు తగిన ఆదేశాలను కూడా పాఠశాల విద్య సంచాలకులు డాక్టర్ E. నవీన్‌ నికోలస్‌ ఆదేశించారు.  

దేశవ్యాప్తంగా ఎండాకాలం నేపథ్యంలో స్కూళ్లకు, కాలేజీలకు సెలవులు ప్రకటిస్తారు. ప్రతి ఏడాది కొత్త విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభానికి ముందే ఈ లాంగ్ బ్రేక్ లభిస్తుంది. సమ్మర్ హీట్ దృష్ట్యా ఈ సెలవులు ఉంటాయి.  

 వేసవి సెలవుల వల్ల విద్యార్థులకు కాస్త ఉపశమనం లభిస్తుంది . పరీక్షలతో సతమతమైన విద్యార్థులకు ఇది మంచి రీఛార్జ్ కూడా అందిస్తుంది. ఎండాకాలం సెలవులు అనగానే వెకేషన్ వెళ్లడం, సొంతూరి బాట పట్టడం వంటివి మంచి రిఫ్రెష్ మెంట్ కూడా విద్యార్థులకు అందిస్తాయి.

