  Hot Summer: ప్రజలకు బిగ్ వార్నింగ్.. రెండు రోజులు దంచి కొట్టనున్న ఎండలు, బయట తిరిగితే చుక్కలే..!

Hot Summer: ప్రజలకు బిగ్ వార్నింగ్.. రెండు రోజులు దంచి కొట్టనున్న ఎండలు, బయట తిరిగితే చుక్కలే..!

Weather Report: తెలంగాణ ప్రజలకు హై అలర్ట్. వచ్చే రెండు రోజులు హైదరాబాద్‌తో పాటు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎండలు దంచి కొట్టనున్నాయి. అంతేకాకుండా పొడి వాతావరణం ఉండనుంది. ఈ మేరకు వాతావరణ శాఖ కీలక హెచ్చరికను జారీ చేసింది. కాగా మార్చి నెల ప్రారంభంలోనే ఎండలు దంచి కొడుతున్నాయి.  సాధారణం కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతుండటంతో ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారు. 
మార్చి నెల ప్రారంభంలోనే ఎండలు సెగలు పుట్టిస్తున్నాయి. సాధారణం కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతుండటంతో ప్రజలు ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. ఈ క్రమంలో రాబోయే రెండు రోజులకి వాతావరణ హెచ్చరికలకు సంబంధించి ఓ ప్రకటన జారీ చేసింది.   

ఈ వివరాల ప్రకారం.. ద్రోణి ఒకటి బీహార్ ప్రాంతం నుండి ఝార్ఖండ్, ఛత్తీస్‌గఢ్, విదర్భ మీదుగా మరాత్వాడ ప్రాంతం వరకు సగటు సముద్ర మట్టం నుండి 0.9 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఈరోజు ఏర్పడినట్లు స్పష్టం చేసింది. దీని ప్రభావంతో నేడు, రేపు రాష్ట్రంలో పొడి వాతావరణం ఏర్పడే అవకాశముందని వెల్లడించింది. 

ఇక హైదరాబాద్‌లో వేసవి ప్రతాపం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. మంగళవారం నగరంలో పొడి వాతావరణం నెలకొంటుందని, ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా పెరుగుతాయని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఫిబ్రవరి చివర నుంచే మొదలైన ఎండల తీవ్రత, మార్చి రెండో వారం నాటికి మరింత ముదిరినట్లు కనిపిస్తోంది.  

కాగా నేడు నగరవాసులు స్పష్టమైన ఆకాశాన్ని, ప్రకాశవంతమైన ఎండను చూడనున్నారు. గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 32°C నుండి 34°C వరకు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 21°C గా ఉండటంతో రాత్రి సమయాల్లో వాతావరణం కొంతవరకు ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది.  

ఈరోజు సూర్యరశ్మి తీవ్రత 9 గా నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇది 'అత్యంత ప్రమాదకర' స్థాయికి చేరువలో ఉంటుంది. మధ్యాహ్నం 11 గంటల నుండి సాయంత్రం 4 గంటల మధ్య నేరుగా ఎండలో ఉండటం చర్మానికి హాని కలిగించవచ్చు.  

