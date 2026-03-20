English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Traffic Challan: వాహనదారులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. చలాన్‌ కట్టకపోతే లైసెన్స్‌, ఆర్సీ ఫ్రీజ్‌..!

Telangana Traffic Challan New Rules 2026: తెలంగాణ ట్రాఫిక్ చలాన్ అలర్ట్‌.. వాహనదారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది రవాణా శాఖ. సకాలంలో చలాన్లు చెల్లించకపోతే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, ఆర్సీ ఫ్రీజ్ చేసే దిశగా ప్రభుత్వం కసరత్తులు చేస్తోంది. ఈ కొత్త రూల్‌తో ఏడాదికి 5 కంటే ఎక్కువ చలాన్స్‌ ఉండి, అవి చెల్లించకపోతే చర్యలు చేపడతారు. దీంతో సదరు వాహనదారుడి లైసెన్స్, RC కూడా ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
1 /5

సకాలంలో చలాన్లు చెల్లించలేని వారిపై తెలంగాణ ట్రాఫీక్‌ పోలీస్‌ కొరడా ఝులిపిస్తోంది. ఆర్సీ, లైసెన్స్ ఫ్రీజ్‌ చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తుంది. ట్రాఫిక్ పోలీస్ మోటార్ వాహన నిబంధనలు ప్రకారం చలాన్‌లపై అభ్యంతరాలను వేగంగా పరిష్కరించేందుకు గ్రీవెన్స్ అథారిటీ కూడా ఏర్పాటు చేయనుంది.  

2 /5

ఈ కొత్త రూల్ ప్రకారం ఏడాదికి 5 కంటే ఎక్కువ చలాన్లు ఉండి.. అవి సకాలంలో చెల్లించకపోతే చర్యలు చేపడతారు. దీనికి సంబంధించి త్వరలో నోటిఫికేషన్ విడుదల కానుంది. చలాన్లపై అభ్యంతరాలు ఉంటే కూడా వాహనదారులు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.   

3 /5

ఇక ప్రభుత్వం చలాన్‌ల జారీ కాల పరిమితి కూడా నిర్ణయించింది. కెమెరా ఆధారంగా చలాన్లు మూడో రోజులు, మాన్యువల్ చలాన్లకు 15 రోజుల్లోగా వాహనదారులకు పంపించాల్సి ఉంటుంది. అయితే వాహనదారుడు ఆ చలాన్‌ను 45 రోజుల్లోపు చెల్లించాలి.  

4 /5

ఏదైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే కూడా అక్కడ ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. 30 రోజుల్లోపు అధికారులు తమ నిర్ణయాన్ని వెల్లడిస్తారు. ఎక్కువ చలాన్లు పెండింగ్లో ఉంటే మాత్రం వివరాలు రవాణా శాఖకు చేరుతాయి. దీంతో వాళ్లు పరిశీలించి సదురు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, ఆర్సీ ఫ్రీజ్ చేసే అవకాశం ఉంది.  

5 /5

వాహనదారులు ఆన్‌లైన్ పోర్టల్‌లోనే ఫిర్యాదును నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. వాహనదారులు పంపిన ఈ ఫిర్యాదులను హైదరాబాద్, సైబరాబాద్ కమిషనరేట్‌లోని ట్రాఫిక్ డీసీపీ, జిల్లా ఎస్పీలు లేదా అదనపు ఎస్పీలు ఫిర్యాదును పరిశీలించి నిర్ణయానికి వస్తారు.

Next Gallery

