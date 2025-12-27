Telangana Liquor Ban: తెలంగాణలోని ఈ ఊరిలో ఆల్కహాల్ తాగితే ఇక అంతే సంగతి..!

Telangana Village Bans Liquor Sales: తెలంగాణలోని ఒక ప్రదేశంలో.. మద్యం అమ్మకాలు పూర్తిగా నిషేధిస్తూ గ్రామ పాలకవర్గం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. గ్రామంలో ఎవరు మద్యం అమ్మినా లక్ష రూపాయల జరిమానా విధించనున్నారు. కుటుంబాల శాంతి..యువత భవిష్యత్తు కోసం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయానికి గ్రామస్తులంతా మద్దతు తెలుపుతున్నారు.
తెలంగాణలోని ఒక చిన్న గ్రామం ఇప్పుడు పెద్ద చర్చకు కారణమవుతోంది. ఈ గ్రామంలో మద్యం అమ్మడం మాత్రమే కాదు, మద్యం ముట్టుకోవడమే నేరంగా మారింది. గ్రామాభివృద్ధి, కుటుంబాల శాంతి, యువత భవిష్యత్తు కోసం గ్రామ పెద్దలు తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆసక్తిని కలిగిస్తోంది.
సిద్దిపేట జిల్లా అక్బర్పేట-భూంపల్లి మండలంలో ఉన్న బొప్పాపూర్ గ్రామంలో ఇటీవల కొత్తగా ఎన్నికైన సర్పంచ్, పాలకవర్గం కలిసి కీలక తీర్మానం చేశారు. గ్రామంలో ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ మద్యం అమ్మకాలు జరగకూడదని.. ఎవరు నిబంధనలు అతిక్రమించినా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. గ్రామంలో మద్యం అమ్మితే లక్ష రూపాయల జరిమానా విధిస్తామని తీర్మానంలో పేర్కొన్నారు. అంతేకాదు..ఎవరు అక్రమంగా మద్యం అమ్ముతున్నారని సమాచారం ఇచ్చినా వారికి పదివేల రూపాయల నగదు బహుమతి ఇవ్వాలని కూడా నిర్ణయించారు.
ఈ నిర్ణయం వెనుక ప్రధాన కారణం గ్రామంలో పెరుగుతున్న మద్యపానం సమస్య. రోజంతా కష్టపడి పని చేసిన కొందరు తమ సంపాదనంతా మద్యానికే ఖర్చు చేస్తుండటంతో కుటుంబాల్లో గొడవలు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు పెరుగుతున్నాయని గ్రామ పెద్దలు తెలిపారు.
పిల్లల చదువులు, మహిళల భద్రత, కుటుంబాల గౌరవం దెబ్బతింటున్నాయని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ పరిస్థితిని మార్చాలంటే మద్యపాన నిషేధమే సరైన మార్గమని భావించి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెప్పారు.
గ్రామస్తులంతా ఈ తీర్మానానికి మద్దతుగా నిలిచారు. ఇది ఒక్క బొప్పాపూర్కే పరిమితం కాకుండా, ఇతర గ్రామాలు కూడా ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటే గ్రామీణ సమాజంలో మంచి మార్పు వస్తుందని వారు అంటున్నారు. మద్యం వల్ల నాశనమైన కుటుంబాలు తగ్గుతాయని, పొదుపు అలవాట్లు పెరుగుతాయని, పిల్లల భవిష్యత్తు మెరుగవుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.