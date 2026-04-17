Telangana Weather: తెలంగాణ ప్రజలకు భారీ శుభవార్త.. రానున్న కొన్నిగంటల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం.!.

Heavy rain alert for Telangana: కొన్ని రోజులుగా ఉక్కపోతతో ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్న వేళ ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ శుభవార్త చెప్పింది. తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.
రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భానుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. ముఖ్యంగా ఉదయం 7 గంటల నుంచి ఉక్కపోతతో జనాలు అల్లాడిపోతున్నారు. సాయంత్రం 4 గంటల వరకు కూడా వడగాల్పులు వీస్తున్నాయి. దీంతో ప్రజలు బైటకు వెళ్లాలంటే భయపడిపోతున్నారు.
ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో 40 నుంచి 42 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. రానున్న రోజుల్లో ఎండలు 45 డిగ్రీల వరకు వెళ్లిన ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరంలేదని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది.
ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లలు, పెద్దలు ఎండలతో అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అత్యవసరం అయితే తప్ప బైటకు వెళ్లకూడదని నిపుణులు సైతం హెచ్చరిస్తున్నారు. నిప్పులు కొలిమిలా తెలంగాణ మారిపోయిందని చెప్పుకొవచ్చు. ఎండలతో ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్న ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ శుభవార్త చెప్పింది.
రానున్న రెండు మూడు గంటల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, సిద్దిపేట, సిరిసిల్ల, ఆసీఫాబాద్, మంచిర్యాల, జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ ఉరుములుతో కూడిన వర్షాలు కురిసే వానలు కురుస్తాయని హెచ్చరించింది.
ఉత్తర తెలంగాణలోని వివిధ జిల్లాలలో కూడా వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్ లోని వాతావరణ శాఖ కీలక హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. అయితే ఈ వర్షాల వల్ల వాతావరణంలోని హ్యూమిడిటీ తేమ శాతం ఒక్కసారిగా పెరుగుతుంది. దీని వల్ల ఎండ తగ్గక పోగా ఉక్కపోత పెరుగుతుంది. ఈ క్రమంలో ఎండలు మరింతగా పెరుగుతాయని నిపుణులు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఒకవైపు అప్పుడే దంచి కొడుతున్న ఎండలు, మరోవైపు వర్షాల అలర్ట్ తో ప్రజలు బెంబెలెత్తిపోతున్నారు. ముఖ్యంగా ఇదే విధంగా వాతావరణ పరిస్థితులు కొనసాగితే భవిష్యత్తులో అనేక రకాల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొవాల్సి ఉంటుందని నిపుణులు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.