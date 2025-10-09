English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Heavy Rains: రెయిన్ అలర్ట్.. మళ్లీ ముంచుకొస్తోంది.. తెలంగాణలో మూడు రోజుల పాటు కుండపోతే..!

Telangana Rains : తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని వర్షాలు వీడడం లేదు. కొద్దిరోజులుగా పొద్దున, మధ్యాహ్నం ఎండా.. సాయంత్రం కాగానే ఎడతెరిపిలేకుండా వర్షాలు కురుస్తూనే ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ రాష్ట్రానికి మరోసారి రెయిన్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. రాష్ట్రంలో రానున్న మూడు రోజులు మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.  
తెలంగాణకు మరోసారి వర్షం హెచ్చరికలు జారీ అయ్యాయి. రాష్ట్రంలో నేటి నుంచి మూడు రోజుల పాటు వర్షాలు కొనసాగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఉపరితల ద్రోణి ప్రభావంతో మూడు రోజుల పాటు వర్షాలు పడతాయని చెప్పింది. 

బలమైన ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశముందని.. గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.   

అక్టోబర్ 8న దక్షిణ ఛత్తీస్‌గడ్ నుండి తెలంగాణ, రాయలసీమ, అంతర్గత తమిళనాడు మీదుగా గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ వరకు సగటు సముద్ర మట్టం నుండి 0.9 కి మీ ఎత్తులో కొనసాగిన ద్రోణి.. నేడు దక్షిణ ఒడిశా నుండి కోస్తా ఆంధ్ర తీరం రాయలసీమ, తమిళనాడు మీదుగా కొమరిన్ ప్రాంతం వరకు సగటు సముద్రమట్టం నుండి 0.9 కి మీ ఎత్తులో కొనసాగుతోందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు.  

ఈ ద్రోణి ప్రభావంతో ఈరోజు, రేపు మరియు ఎల్లుండి తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు.. రాష్ట్రంలో  అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు ముఖ్యంగా నగర ప్రాంతాలలో నీరు నిలిచే ప్రమాదం ఉన్నందున అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.   

వర్షాలు, ఈదురు గాలుల కారణంగా ట్రాఫిక్ అంతరాయాలు, వాహనాల రాకపోకలకు ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశం ఉందని.. ఈ వాతావరణ పరిస్థితుల దృష్ట్యా, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు.  

