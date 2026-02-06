Telangana Women: తెలంగాణ మహిళలకు శుభవార్త.. పింఛన్లు రూ.2,500 పెంపు..!

Telangana Women Scheme
తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు సంపత్. ఆయన ప్రస్తుతం Indian National Congressలో AICC కార్యదర్శిగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. గద్వాల జిల్లా అయిజ పట్టణంలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
సంపత్ మాట్లాడుతూ, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన రెండేళ్లలోనే ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను ఒక్కొక్కటిగా అమలు చేస్తున్నామని తెలిపారు. ముఖ్యంగా రేషన్ కార్డులు, ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం, సన్నబియ్యం పంపిణీ, ఉచిత బస్సు ప్రయాణం వంటి పథకాలను విజయవంతంగా అమలు చేశామని చెప్పారు. ఇవన్నీ పేద ప్రజలకు ఎంతో ఉపయోగపడుతున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
అలాగే గత BRS ప్రభుత్వ పాలనలో రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ దారి తప్పిందని సంపత్ విమర్శించారు. అవినీతి, దోపిడీ కారణంగా రాష్ట్రం ఆర్థికంగా నష్టపోయిందని అన్నారు. అయితే ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలో పరిస్థితులు క్రమంగా మారుతున్నాయని తెలిపారు. ఆర్థిక వ్యవస్థను మళ్లీ గాడిలో పెట్టే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని చెప్పారు.
పింఛన్ల అంశంపై కూడా సంపత్ స్పష్టత ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం ఉన్న పింఛన్లను మార్చి నెల తర్వాత రూ.4,000కు పెంచే యోచన ఉందని చెప్పారు. వృద్ధులు, వికలాంగులు, ఒంటరి మహిళలకు ఇది ఎంతో ఉపశమనం కలిగిస్తుందని అన్నారు. పింఛన్ పెంపు వల్ల వారి జీవన స్థాయి మెరుగుపడుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు.
మహిళల కోసం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నామని సంపత్ వెల్లడించారు. ప్రతినెలా మహిళలకు రూ.2,500 ఆర్థిక సహాయం అందించే పథకాన్ని కూడా త్వరలో అమలు చేస్తామని చెప్పారు. ఈ పథకం ద్వారా మహిళలకు ఆర్థిక భద్రత పెరుగుతుందని, కుటుంబ ఖర్చులకు తోడ్పాటు లభిస్తుందని తెలిపారు.
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మాట ఇచ్చిన ప్రతి హామీని దశలవారీగా అమలు చేస్తుందని సంపత్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ప్రజల నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకోవడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నామని అన్నారు.