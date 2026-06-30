/Niharika: బాలీవుడ్ నటుడితో నిహారిక డేటింగ్.. ఫోటోలు షేర్ చేసిన హీరోయిన్!

Niharika:నటుడు రాఘవ్ జుయాల్, ప్రముఖ యూట్యూబర్ మరియు నటి నిహారిక ఎన్ఎం తాజాగా సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసిన కొన్ని ఫోటోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ ఫోటోలు చూసిన అభిమానులు వీరిద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నారా? అనే సందేహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే ఈ వార్తపై ఇప్పటి వరకు ఇద్దరూ ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.
ఈ పోస్టుకు పలువురు సినీ ప్రముఖులు కూడా స్పందించారు. గాయకుడు రాఫ్తార్, నటి షెహనాజ్ గిల్, కంటెంట్ క్రియేటర్ ఆశిష్ చంచలాని తమదైన శైలిలో కామెంట్లు చేశారు. అభిమానులు కూడా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ, వీరిద్దరూ నిజంగానే ప్రేమలో ఉన్నారా లేదా సినిమా ప్రచారం కోసమే ఇలా చేశారా అని చర్చిస్తున్నారు.
మరికొందరు మాత్రం ఈ ఫోటోలు వీరి కొత్త సినిమా 'భాయ్ తేరా స్టార్ హై' ప్రచారంలో భాగమే కావచ్చని భావిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి వివేక్ బి అగర్వాల్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇందులో సంజయ్ కపూర్, నికి వాలియా, వివాన్ భటేనా, బర్కా సింగ్ తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. అందుకే సినిమా విడుదలకు ముందు ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి పెంచేందుకు ఈ ఫోటోలు షేర్ చేసి ఉండవచ్చని కూడా అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
ఇప్పటి వరకు రాఘవ్ జుయాల్ లేదా నిహారిక ఎన్ఎం ఈ ప్రచారంపై స్పందించలేదు. దీంతో అభిమానులు నిజం ఏంటో తెలుసుకోవాలని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
రాఘవ్ జుయాల్ మొదట డ్యాన్సర్గా గుర్తింపు తెచ్చుకుని, తర్వాత నటుడిగా మంచి పేరు సంపాదించారు. ఇటీవల ఆయన నటించిన చిత్రాలు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. మరోవైపు నిహారిక ఎన్ఎం సోషల్ మీడియాలో తన వినోదాత్మక వీడియోలతో ఎంతో మంది అభిమానులను సంపాదించుకుంది. గత ఏడాది నటిగా కూడా తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించింది. వీరిద్దరి వైరల్ ఫోటోలు నిజంగా ప్రేమకు సంకేతమా, లేక సినిమా ప్రమోషనా అనే విషయం త్వరలోనే స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.