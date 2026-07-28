Telugu Actress:పబ్ కల్చర్పై తెలుగు హీరోయిన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారాయి. తన జీవితంలో ఎదురైన కొన్ని అనుభవాలను ఆమె పంచుకుంటూ, కొందరు స్నేహం పేరుతో తనను ఉపయోగించుకోవాలని ప్రయత్నించారని వెల్లడించారు. పబ్ల నుంచి స్టార్ హోటల్స్ వరకు తీసుకెళ్లిన సందర్భాల గురించి ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి.
తెలుగు నటి మాధవీలత తాజాగా ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో తన వ్యక్తిగత అనుభవాలు, పబ్ కల్చర్, స్నేహితుల గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. సినీ జీవితానికి దూరమైన తర్వాత తనలో వచ్చిన మార్పులు, గతంలో ఎదురైన అనుభవాలను ఆమె పంచుకున్నారు.2008లో నచ్చావులే సినిమాతో టాలీవుడ్లోకి అడుగుపెట్టిన మాధవీలత, తొలి చిత్రంతోనే మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. అనంతరం స్నేహితుడా , ఉసురు , అరవింద్ వంటి చిత్రాల్లో నటించినప్పటికీ ఆశించిన స్థాయిలో అవకాశాలు రాకపోవడంతో సినీ పరిశ్రమకు దూరమయ్యారు. ప్రస్తుతం ఆధ్యాత్మిక జీవనం గడుపుతూ, రాజకీయాల్లో కూడా చురుకుగా కొనసాగుతున్నారు.
ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ, తాను తెలియకుండానే శ్రీకృష్ణుడి భక్తురాలిగా మారానని చెప్పారు. గతంలో తన జీవనశైలి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉండేదని, ఇప్పుడు విలువలు, ఆధ్యాత్మికతకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నానని పేర్కొన్నారు. నేటి యువత చిన్న చిన్న కారణాలకే ఒత్తిడికి గురవుతోందని, కుటుంబ విలువలను మరవకూడదని సూచించారు.
పబ్ కల్చర్ గురించి మాట్లాడిన మాధవీలత, గతంలో స్నేహితులతో కలిసి పబ్లకు వెళ్లిన అనుభవాలను గుర్తు చేసుకున్నారు. పబ్లు మూసిన తర్వాత స్నేహితులు స్టార్ హోటళ్లకు వెళ్లి పార్టీలు కొనసాగించేవారని, ఆ సమయంలో బిల్లులు ఎక్కువగా తానే చెల్లించేదాన్నని తెలిపారు. తాను మాత్రం మద్యం సేవించకుండా అక్కడ కూర్చొని భోజనం చేసేదాన్నని చెప్పారు.
కొన్ని సందర్భాల్లో తనను బిల్లు చెల్లించడానికి మాత్రమే పిలుస్తున్నారనే విషయం గుర్తించానని, ఒకసారి తన వద్ద డబ్బులు లేవని చెప్పిన తర్వాత ఆ స్నేహితులు తనతో మాట్లాడటం మానేశారని వెల్లడించారు. ఆ సంఘటన తర్వాత అలాంటి స్నేహాలను పూర్తిగా దూరం చేసుకున్నానని, అప్పటి నుంచి తన జీవితం మరింత ప్రశాంతంగా మారిందని చెప్పారు.
అలాగే అవకాశాల కోసం తాను ఎప్పుడూ దర్శకులు, నిర్మాతల చుట్టూ తిరగలేదని మాధవీలత తెలిపారు. తన అభిప్రాయాలను నేరుగా చెప్పే స్వభావం వల్లే వివాదాల్లో ఉన్నట్లు ముద్ర పడిందని, కానీ తన వ్యక్తిత్వాన్ని ఎప్పుడూ మార్చుకోలేదని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా చర్చనీయాంశమవుతున్నాయి.