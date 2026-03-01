English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Sonal Chauhan : ఇరాన్ వార్‌లో చిక్కుకున్న తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్.. కాపాడండి అంటూ మోదీకి రిక్వెస్ట్

Sonal Chauhan : ఇరాన్ వార్‌లో చిక్కుకున్న తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్.. కాపాడండి అంటూ మోదీకి రిక్వెస్ట్

Telugu Actress 
ఇరాన్ -ఇజ్రాయిల్ ఉద్రిక్త పరిస్థితులు తీవ్రంగా మారడంతో దుబాయ్‌లో విమాన సేవలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. ఈ కారణంగా అక్కడ ఉన్న భారతీయులు స్వదేశానికి తిరిగివెళ్లలేని.. పరిస్థితి ఏర్పడింది. విమానాలు రద్దుకావడంతో పాటు స్పష్టమైన సమాచారం లేకపోవడంతో ఆందోళన నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో ఒక ప్రముఖ సినీ నటి భారత ప్రభుత్వాన్ని ఆశ్రయిస్తూ, సురక్షితంగా భారత్‌కు చేరుకునేందుకు సహాయం చేయాలని సోషల్ మీడియా ద్వారా విజ్ఞప్తి చేసింది. 
 
1 /5

ఇరాన్ -ఇజ్రాయిల్ కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల కారణంగా.. తెలుగు హీరోయిన్ సోనల్ చౌహన్. దుబాయ్‌లో చిక్కుకుపోయిన సంగతి ఇప్పుడు వార్తల్లో నిలిచింది. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దేశాలు ఇరాన్‌పై చేసిన దాడుల నేపథ్యంలో ఆ ప్రాంతమంతా ఉద్రిక్తంగా మారింది. ఈ పరిస్థితుల ప్రభావంతో దుబాయ్ సహా అనేక నగరాల్లో విమాన సేవలు నిలిచిపోయాయి. దీంతో సోనాల్ చౌహాన్ స్వదేశానికి తిరిగి రావడం కష్టంగా మారింది.  

2 /5

సోనాల్ చౌహాన్ కొన్ని రోజుల క్రితం తన దుబాయ్ ప్రయాణానికి సంబంధించిన ఫొటోలను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పంచుకుంది. అయితే శనివారం ఒక్కసారిగా పరిస్థితులు మారిపోవడంతో విమానాలు రద్దయ్యాయి. ఎటువంటి స్పష్టమైన సమాచారం లేకపోవడంతో ఆమె తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆమె సోషల్ మీడియా ద్వారా భారత ప్రభుత్వాన్ని ఆశ్రయించింది.  

3 /5

ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో సోనాల్, గౌరవనీయులైన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీని.. ట్యాగ్ చేస్తూ ఓ విజ్ఞప్తి చేసింది. “ప్రస్తుత సంక్షోభం కారణంగా నేను దుబాయ్‌లో చిక్కుకుపోయాను. అన్ని విమానాలు రద్దయ్యాయి. భారత్‌కు తిరిగి వచ్చే మార్గం స్పష్టంగా లేదు. దయచేసి నాకు సురక్షితంగా స్వదేశానికి చేరుకునేలా మార్గనిర్దేశం చేయండి” అని ఆమె రాసింది. అలాగే విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ, దుబాయ్‌లోని భారత దౌత్య కార్యాలయాన్ని కూడా ట్యాగ్ చేసింది.  

4 /5

సోనాల్ మాత్రమే కాకుండా ప్రముఖ భారత బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారిణి PV Sindhu కూడా ఇదే పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నట్టు వార్తలు వచ్చాయి. ఆమె బర్మింగ్‌హామ్‌లో జరిగే ఆల్ ఇంగ్లాండ్ ఓపెన్ టోర్నమెంట్‌కు వెళ్లేందుకు దుబాయ్ మీదుగా ప్రయాణిస్తుండగా, విమానాశ్రయ కార్యకలాపాలు నిలిచిపోవడంతో అక్కడే ఆగిపోయింది.   Hon’ble PM @narendramodi ji, I am currently stranded in Dubai due to the ongoing crisis, with flights cancelled and no clear way to return to India. I respectfully seek the Government’s guidance for a safe journey home Grateful for any support extended🙏🏻🇮🇳@MEAIndia @IndiainDubai — SONAL CHAUHAN (@sonalchauhan7) February 28, 2026    

5 /5

మధ్యప్రాచ్యంలో నెలకొన్న ఈ ఉద్రిక్తతల వల్ల దుబాయ్, అబుదాబి, దోహా వంటి ప్రధాన నగరాల్లో పేలుళ్ల శబ్దాలు వినిపించాయని సమాచారం. భద్రతా కారణాలతో గగనతలాన్ని మూసివేయడంతో అనేక దేశాలు తమ పౌరులకు హెచ్చరికలు జారీ చేశాయి. దుబాయ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి కూడా కొంత నష్టం జరిగినట్టు వార్తలు వచ్చాయి.

iran israel war Dubai flight cancellations Telugu actress stranded in Dubai Sonal Chauhan news PM Narendra Modi help request

Next Gallery

Lakshmi Devi Favorite Zodicac Signs: ఈ రాశులపై ఎల్లపుడు లక్ష్మీదేవికి అనుగ్రహం.. అమ్మ కృపతో ధనానికి ఎన్నడు లోటుండదు..