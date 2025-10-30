Shobha Shetty Marriage Pics: తెలుగులో కార్తీకదీపం సీరియల్తో బుల్లితెర ప్రేక్షకుల్లో క్రేజ్ తెచ్చుకున్న నటి శోభాశెట్టి.. ఆ సీరియల్లో పోషించిన మోనిత పాత్రతో మంచి పేరు సంపాదించుకున్నారు. అయితే తెలుగు బిగ్బాస్ సీజన్ 7లో ఎంట్రీ భారీ నెగిటివిటిని మూటగట్టుకున్నారు. మోస్ట్ కాంట్రవర్శీ కంటెస్టెంట్గా పేరు తెచ్చుకున్న ఈ భామకు బిగ్బాస్ షో తరువాత అవకాశాలు కరువయ్యాయి. సీరియల్స్, సినిమాలు ఎక్కడా ఛాన్స్ రాలేదు. ఇక వ్యక్తిగత విషయాలకు వస్తే.. తాజాగా శోభాశెట్టి సీక్రెట్గా పెళ్లి చేసుకున్నారంటూ సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోంది.
శోభాశెట్టి పెళ్లి ఫొటోలు సోషల్ మీడియాల్ వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆమె నిజంగానే పెళ్లి చేసుకుందా..? అని నెటిజన్లు ఆసక్తిగా వెతుకుతున్నారు. తీరా నిజం తెలుసుకుని ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
కార్తీక్ దీపం సీరియల్ నటుడు యశ్వంత్ రెడ్డితో శోభాశెట్టికి పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ తరువాత ఇద్దరు ప్రేమించుకుని.. 2024 ఏప్రిల్లో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు.
అయితే నిశ్చితార్థం జరిగి చాలా రోజులు అయినా.. ఇప్పటివరకు వీరి పెళ్లి చేసుకోకపోవడంతో నెట్టింట ఊహగానాలు మొదలయ్యాయి. ఈ నేథ్యంలో శోభా శెట్టి ఫోటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. పసుపు రంగు చీరలో శోభ, పంజాలో యశ్వంత్ ఉన్న వీడియోను అభిమానులు తెగ షేర్ చేస్తున్నారు.
ఈ వీడియో గురించి ఆరా తీయగా.. అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ ఫోటోలు, వీడియోలు గోల్డ్ జ్యూవెలరీ బ్రాండ్ యాడ్ కోసం తీసినట్లు తేలింది. యాడ్లో భాగంగా తీసిన వీడియోను చూసి నిజంగా పెళ్లి జరిగిందా అని నెటిజన్లు అయోమయంలో పడ్డారు.
ఈ ఫొటోలతో శోభాశెట్టి మరోసారి ట్రెండింగ్లోకి వచ్చారు. శోభా-యశ్వంత్ల అసలు పెళ్లిపై ఇంకా క్లారిటీ లేనప్పటికీ.. కొంతమంది ఈ ఫోటోలు, వీడియోల కింద శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నారు.