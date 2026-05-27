June Month 2026 Festivals List: మే నెల ఆఖరి వారానికి చేరుకున్నాం, జూన్ కూడా తొందర్లోనే మొదలవుతుంది. అయితే ఈ మాసంలో వచ్చే పర్వదినాలు, ముఖ్యమైన ఉపవాస దినాలు కూడా రానున్నాయి. జూన్ నెలలో ఏ పండుగలు వస్తాయి మీకు తెలుసా? జూన్ 1వ తేదీ నుంచి 30వ తేదీ వరకు క్యాలెండర్ లిస్టు చూద్దాం.
జూన్ నెలలో కొన్ని ముఖ్యమైన పండుగలు ఉన్నాయి. ఈ నెలలో అధిక మాసం కూడా పూర్తవుతుంది. దీనితో కొన్ని వివాహాలు, శుభకార్యాలు తిరిగి జరుగుతాయి. అయితే జూన్ నెలలో వచ్చే కొన్ని ప్రధానమైన పండుగలు, ఉపవాస రోజులు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
జూన్ 3వ తేదీన సంకష్ట చతుర్థి వస్తుంది. ఇంకా జూన్ 7వ తేదీ భాను సప్తమి, ఇక జూన్ 8వ తేదీ సోమవారం కృష్ణాష్టమి లేదా కృష్ణ జన్మాష్టమి కూడా జరుపుకుంటారు.
ఇక జూన్ 13వ తేదీ శనివారం నెల శివరాత్రి, జూన్ 14వ తేదీ ఆదివారం, ఆ తర్వాత జూన్ 15వ తేదీ సోమవారం మిథున సంక్రాంతితో అధికమాసం పూర్తవుతుంది.
జూన్ 25వ తేదీన నిర్జల ఏకాదశి జరుపుతారు, ఆరోగ్య గాయత్రి జయంతి కూడా ఉంది. జూన్ 27వ తేదీ శనివారం శని ప్రదోష వ్రతం చేస్తారు. జూన్ 29వ తేదీన వట పౌర్ణమి లేదా వటసావిత్రి వ్రతంగా కూడా పిలుస్తారు.
