/Daily Astrology: నేటి రాశిఫలాలు.. ఆ రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారమే.. ఉద్యోగంలో ప్రశంసలు!

Today Astrology May 22 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈ రోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం. అధిక జ్యేష్ఠ మాసం. గ్రీష్మ రుతువు. ఉత్తరాయణం. 2026 మే 22వ తేదీ శుక్రవారం ప్రత్యేకం. పండితుల సూచనల ప్రకారం ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాల్సిన రాశులు ఏవి?, ఏ రాశుల వారు కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదో ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు సాధారణంగా ఉండవచ్చు. ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఇతరులతో కలహాలకు పోకండి, కోపం తెచ్చుకోకండి. ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. మేష రాశి వారు ఈ రోజు ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవడం శ్రేయస్కరం.
మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాలా ఆనందిస్తారు. దూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణాలు చేస్తారు, అవి కలిసివస్తాయి. ఉద్యోగంలో మంచి గుర్తింపు పొందుతారు. మిథున రాశి వారు ఈ రోజు బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు, ఇది వారికి అనుకూలంగా ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సంతోషంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్య విషయంలో మాత్రం కొంచెం శ్రద్ధ వహించండి. ఉద్యోగంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. కర్కాటక రాశి వారు ఈ రోజు బంధుమిత్రులతో కలిసి ఆనందిస్తారు, ఇది వారికి మానసికంగా కూడా ఉపకరిస్తుంది.
సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మామూలుగా ఉంటుంది. కొంచెం ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోండి, కోపం తగ్గించుకోండి. ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ అవసరం. సింహ రాశి వారు కార్యాలయంలో కొంచెం అప్రమత్తంగా ఉండటం మంచిది.
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు సాధారణంగా ఉంటుంది. ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ రోజు కొన్ని పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. ఆర్థికంగా నష్టాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఆరోగ్యం కూడా సహకరించకపోవచ్చు. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)