Daily Astrology: నేటి రాశిఫలాలు.. ఆ రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారమే.. ఉద్యోగంలో ప్రశంసలు!

Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 22, 2026, 06:37 AM IST|Updated: May 22, 2026, 06:37 AM IST

Today Astrology May 22 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈ రోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం. అధిక జ్యేష్ఠ మాసం. గ్రీష్మ రుతువు. ఉత్తరాయణం. 2026 మే 22వ తేదీ శుక్రవారం ప్రత్యేకం. పండితుల సూచనల ప్రకారం ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాల్సిన రాశులు ఏవి?, ఏ రాశుల వారు కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదో ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 

Aries

మేష రాశి

మేష రాశి వారికి ఈ రోజు సాధారణంగా ఉండవచ్చు. ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఇతరులతో కలహాలకు పోకండి, కోపం తెచ్చుకోకండి. ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. మేష రాశి వారు ఈ రోజు ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవడం శ్రేయస్కరం.  

Gemini

మిథున రాశి

మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాలా ఆనందిస్తారు. దూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణాలు చేస్తారు, అవి కలిసివస్తాయి. ఉద్యోగంలో మంచి గుర్తింపు పొందుతారు. మిథున రాశి వారు ఈ రోజు బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు, ఇది వారికి అనుకూలంగా ఉంటుంది.  

Cancer

కర్కాటక రాశి

కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సంతోషంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్య విషయంలో మాత్రం కొంచెం శ్రద్ధ వహించండి. ఉద్యోగంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. కర్కాటక రాశి వారు ఈ రోజు బంధుమిత్రులతో కలిసి ఆనందిస్తారు, ఇది వారికి మానసికంగా కూడా ఉపకరిస్తుంది.  

Leo

సింహ రాశి

సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మామూలుగా ఉంటుంది. కొంచెం ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోండి, కోపం తగ్గించుకోండి. ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ అవసరం. సింహ రాశి వారు కార్యాలయంలో కొంచెం అప్రమత్తంగా ఉండటం మంచిది.  

Scorpion

వృశ్చిక రాశి

వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు సాధారణంగా ఉంటుంది. ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ రోజు కొన్ని పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. ఆర్థికంగా నష్టాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఆరోగ్యం కూడా సహకరించకపోవచ్చు. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

