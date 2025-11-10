English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Heroine: ప్రభాస్ కి భార్యగా.. రామ్ చరణ్ కి అమ్మగా.. బాలకృష్ణ, చైతుకి కోడలుగా నటించిన ఏకైక స్టార్ హీరోయిన్ ఎవరంటే..?

Heroine: ప్రభాస్ కి భార్యగా.. రామ్ చరణ్ కి అమ్మగా.. బాలకృష్ణ, చైతుకి కోడలుగా నటించిన ఏకైక స్టార్ హీరోయిన్ ఎవరంటే..?

Telugu Heroine: టాలీవుడ్‌లో కొన్ని కాంబినేషన్లు ఊహించని విధంగా ముందు అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తూ ఉంటాయి... ఒక సినిమాలో హీరోకి జోడీగా నటించిన హీరోయిన్, మరో సినిమాలో తల్లి పాత్రలో మెరిసిన సందర్భాలు అరుదుగా జరుగుతాయి. అయితే ఒక హీరోయిన్ మాత్రం దాదాపు అందరూ స్టార్ హీరోలతోనే వివిధ పాత్రల్లో కనిపించింది.. ఇంతకీ ఆమె ఎవరంటే
ఇండస్ట్రీలో ఎవరి కాంబినేషన్ ఎప్పుడు ఎలా సెట్టవుతుందో ఎవరికీ ముందే తెలియదు. ఒక సినిమాలో హీరోయిన్ హీరోతో ప్రేమలో పడతే..మరో సినిమాలో అదే హీరోయిన్ అక్కగా లేదా తల్లిగా కనిపించడం సాధారణమైపోయింది. అలా రామ్ చరణ్‌కి తల్లిగా, ప్రభాస్‌కి భార్యగా నటించిన స్టార్ హీరోయిన్ ఒకరు ఉన్నారు. ఆమె మరెవరో కాదు.. మన అందాల తార శ్రియా శరణ్.

శ్రియా, ప్రభాస్‌తో కలిసి రెండు చిత్రాల్లో నటించింది. వాటిలో ఒకటి “ఛత్రపతి”. ఈ సినిమా దర్శకుడు రాజమౌళి తెరకెక్కించగా, 2005లో విడుదలైంది. ఈ చిత్రం ప్రభాస్ కెరీర్‌లో మైలురాయిగా నిలిచింది. ప్రభాస్ మరియు శ్రియా మధ్య ఉన్న కెమిస్ట్రీ ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది. “ఛత్రపతి”లో భార్యాభర్తలుగా కనిపించిన ఈ జంట అప్పట్లో మంచి పేరును తెచ్చుకుంది.

తర్వాత “మున్నా” సినిమాలో శ్రియా ఒక స్పెషల్ సాంగ్‌ ద్వారా ప్రభాస్‌తో మళ్లీ స్క్రీన్ షేర్ చేసింది. “చమక్కురో ఇలా” పాటలో ఈ జంట చేసిన స్టెప్పులు అప్పట్లో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.  

ఇక రామ్ చరణ్ విషయానికి వస్తే, శ్రియా అతనికి తల్లి పాత్రలో నటించింది. ఈ పాత్ర ఆమె “ఆర్ఆర్ఆర్” సినిమాలో చేసింది. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. సినిమాలో రామ్ చరణ్ తల్లిగా శ్రియా, తండ్రిగా అజయ్ దేవగణ్ కనిపించారు.

అంతేకాకుండా చెన్నకేశవరెడ్డిలో ఇద్దరు బాలకృష్ణులు ఉండగా.. మొదటి బాలకృష్ణకు శ్రియ.. కోడలుగా నటించింది. అంతేకాకుండా మనం సినిమాలో నాగచైతన్యకు.. నాగార్జున కొడుకు వరస అవుతారు. అదే సినిమాలో నాగార్జునకు భార్యగా శ్రీయ కనిపించడంతో.. ఈ చిత్రం లో వరుసకు నాగ చైతన్యకు కోడలు అవుతుంది. 

ఇలా ఒకవైపు ప్రభాస్ భార్యగా, మరోవైపు రామ్ చరణ్ తల్లిగా‌.. మరోవైపు బాలకృష్ణ, నాగచైతన్య కి కోడలుగా నటించిన హీరోయిన్‌గా శ్రియా.. తెలుగు సినీ చరిత్రలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందింది. 90వ దశకంలో టాలీవుడ్‌లో శ్రియా ఒక సంచలనం సృష్టించింది. దాదాపు అందరూ స్టార్ హీరోలతో కలిసి నటించిన ఈ భామ.. తన అందం, నటనతో అభిమానుల హృదయాల్లో నిలిచిపోయింది.

