Telugu Heroine:ఒకప్పుడు తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో తన అందం, నటనతో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న హీరోయిన్ సాక్షి శివానంద. స్టార్ హీరోల సరసన నటిస్తూ వరుస విజయాలు అందుకున్న ఆమెకు అప్పట్లో మంచి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉండేది. తెలుగు మాత్రమే కాకుండా హిందీ, కన్నడ సినిమాల్లో కూడా నటించి స్టార్ హీరోయిన్గా పేరు సంపాదించారు.
ఎన్నో హిట్ సినిమాల్లో కనిపించిన సాక్షి శివానంద్ ఒక్కసారిగా సినిమాలకు దూరమవ్వడం అప్పట్లో అభిమానులను ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. మంచి అవకాశాలు వస్తున్న సమయంలోనే ఆమె ఎందుకు ఇండస్ట్రీకి దూరమయ్యారనే సందేహం చాలామందిలో ఉండేది. అయితే గతంలో ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆమె తన జీవితంలో జరిగిన కొన్ని భయంకరమైన సంఘటనలను బయటపెట్టారు.
సాక్షి మాట్లాడుతూ తన కెరీర్ ఆగిపోవడానికి అండర్వరల్డ్ భయమే ప్రధాన కారణమని తెలిపారు. తాను నటిస్తున్న ఒక హిందీ సినిమా నిర్మాత అండర్వరల్డ్కు సంబంధించిన వ్యక్తి అని తెలిసిన తర్వాత తీవ్ర భయానికి గురయ్యానని చెప్పారు. ఆ నిర్మాత తరచూ ఫోన్లు చేస్తుండటంతో తాను మానసికంగా చాలా ఒత్తిడికి లోనయ్యానని వెల్లడించారు.
ఆ పరిస్థితుల్లో తన భద్రత కోసం ఫోన్ నంబర్ కూడా మార్చుకున్నానని సాక్షి చెప్పారు. అంతేకాదు, చాలా మందితో సంబంధాలు పూర్తిగా తెంచుకుని బాలీవుడ్కు దూరమయ్యానని తెలిపారు. తర్వాత తెలుగు, కన్నడ సినిమాలపైనే దృష్టి పెట్టానని ఆమె గుర్తు చేసుకున్నారు.
“అప్పట్లో నేను అంతగా భయపడకుండా ఉండి ఉంటే బాలీవుడ్లో ఇంకా మంచి స్థాయికి వెళ్లేదాన్ని. కానీ ప్రాణభయంతో ఎవరికీ కనిపించకుండా జీవించాల్సి వచ్చింది” అంటూ సాక్షి భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. ఆ భయం కారణంగానే తన సినీ ప్రయాణం మధ్యలోనే ఆగిపోయిందని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఒకప్పుడు వెండితెరపై వెలుగులు నింపిన ఈ హీరోయిన్ జీవితం ఇలా మారిపోవడం అభిమానులను కూడా బాధపెట్టింది. మంచి టాలెంట్ ఉన్నప్పటికీ కొన్ని పరిస్థితులు ఎలా జీవితాన్ని మార్చేస్తాయో సాక్షి కథ చూస్తే అర్థమవుతుంది. ప్రస్తుతం Sakshi Shivanand పూర్తిగా సినిమాలకు దూరంగా ఉంటున్నారు. సోషల్ మీడియాలో కూడా ఆమె పెద్దగా కనిపించరు. అయినప్పటికీ ఆమె నటించిన పాత సినిమాలు ఇప్పటికీ ప్రేక్షకులను అలరిస్తూనే ఉన్నాయి.