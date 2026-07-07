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నేటి రాశి ఫలాలు.. జూలై 7 మంగళవారం రాశి ఫలాలు! ఆ రాశి వారికి ఊహించని లాభాలు!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 07, 2026, 06:39 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 06:39 AM IST

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీపరా భావ నామ సంవత్సరం, జేష్ట మాసం, గ్రీష్మ రుతువు, ఉత్తరాయణం, 2026 జూలై 7వ తేదీ, మంగళవారం. ఈరోజు ఏ రాశుల వారు కొత్త పనులకు శ్రీకారం చుట్టకూడదు? ఏ రాశి వారు ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవాలి? పండితుల అభిప్రాయం ప్రకారం పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
 

Aries1/5

మేష రాశి:

ఈరోజు మీకు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని పనులు కలిసి వస్తాయి. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. చేపట్టిన పనుల వల్ల ఆర్థికంగా లాభం చేకూరుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. అనుకోని విజయాలు అందుకుంటారు.  

Gemini2/5

మిథున రాశి:

ఈరోజు మీకు కూడా శుభకరంగానే ఉంటుంది. వ్యాపారస్తులకు కలిసి వచ్చే రోజు. ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త వింటారు. ఆర్థికంగా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది.  

Cancer3/5

కర్కాటక రాశి:

ఈరోజు ఆనందదాయకమైన రోజు. అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత ఉంటుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే రోజు కాబట్టి ప్రయాణాలు చేయవచ్చు.  

Libra4/5

తుల రాశి:

ఈరోజు మీకు శుభకరంగానే ఉంటుంది. కోరుకున్న పనులన్నీ మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ పొందే అవకాశం ఉంది. శుభవార్తలు వింటారు. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది.  

Aquarius5/5

కుంభ రాశి:

ఈరోజు మీకు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. అనవసర వాదనలకు దిగకండి, ఇతరుల గొడవల్లో తలదూర్చకండి. మీకు కలిసి వస్తున్న కాలం వ్యతిరేకంగా మారే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి కుంభ రాశి వారు విశ్రాంతి తీసుకోవడం మంచిది. పని ప్రదేశంలో, మాట తీరు విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)  

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