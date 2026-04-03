Casting Couch: అతని పడకగదిలో కలవమన్నారు.. టాలీవుడ్ కాస్టింగ్ కౌచ్ గురించి న్యూయార్క్ తెలుగు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ బయటపెట్టిన నిజం..!

Casting Couch: టాలీవుడ్‌లో కాస్టింగ్ కౌచ్ విషయం మరోసారి వైరల్ అవుతుంది. చాలా సంవత్సరాలుగా ఈ సమస్యపై పలువురు నటీమణులు తమ అనుభవాలు పంచుకున్నారు. ఇప్పుడు మరో ఘటన ఈ విషయాన్ని మళ్లీ హాట్ టాపిక్‌గా మార్చింది.
అమెరికాలోని న్యూయార్క్‌కు చెందిన తెలుగు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ పీకు నెమలి.. సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో షేర్ చేసింది. ఆమె వీడియో చాలా వేగంగా వైరల్ అయింది. అందులో చెప్పిన విషయాలు విన్నవారు ఆశ్చర్యపోయారు.

ఆమె చెప్పిన వివరాల ప్రకారం, తాను సినిమాల్లో అవకాశాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్నానని..ఈ సమయంలో ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్‌తో పరిచయం ఏర్పడిందని. అతనికి తన ఫోటోలు, ప్రొఫైల్ పంపిమన్నారని. మొదట్లో వారి మధ్య సాధారణంగా మాట్లాడుకుందాము అని చెప్పకువచ్చింది.

తర్వాత పరిస్థితి మారిపోయిందని ఆమె తెలిపింది. ఇండియాకు వచ్చి ఒక రిసార్ట్‌లో ప్రొడ్యూసర్‌ను కలవమని ఆ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ చెప్పాడని.. ఆమె పేర్కొంది. ఈ ఆహ్వానంలో తప్పు ఉద్దేశం ఉందని ఆమె వెంటనే గ్రహించానని తెలిపింది.

అందుకే ఆమె వెంటనే ఆ వ్యక్తిని బ్లాక్ చేసి, ఆ అవకాశాన్ని వదిలేసింది. ఇలాంటి అనుభవాలు చాలా మంది ప్రతిభ ఉన్న అమ్మాయిలను ఇండస్ట్రీలోకి రావడం నుంచి వెనక్కి నెడుతున్నాయని ఆమె చెప్పింది.

ఈ వీడియో వైరల్ అయిన తర్వాత ప్రముఖ యాంకర్ Jhansi స్పందించారు. ఆమె ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్‌ను సంప్రదించి అధికారిక ఫిర్యాదు చేయాలని సూచించారు. మహిళా కమిటీ ఈ విషయాన్ని సీరియస్‌గా తీసుకుంటుందని జాన్సీ హామీ ఇచ్చారు. ఈ స్పందనను సోషల్ మీడియాలో చాలా మంది అభినందించారు.

ఇప్పుడు ఈ కేసులో తదుపరి చర్యలు ఏమిటి అన్నది అందరూ ఎదురుచూస్తున్నారు. సంబంధిత వ్యక్తులను గుర్తించి చర్యలు తీసుకుంటారా అన్నది చూడాలి.

