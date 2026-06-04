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Daily Astrology: ఈరోజు మీన, కర్కాటక రాశుల వారికి పండగే.. కానీ ఆ 3 రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 04, 2026, 06:42 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 06:42 AM IST

Today Astrology June 4 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీపరా భావ నామ సంవత్సరం, అధిక జేష్ట మాసం, గ్రీష్మ రుతువు, ఉత్తరాయణం. 2026 జూన్ 4వ తేదీ గురువారం నాడు ప్రత్యేక సంకటహర చతుర్థి చవితి వస్తోంది. పండితుల అంచనా ప్రకారం ఈరోజు ఏ రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఏ రాశులు కొత్త పనులు ప్రారంభించకూడదు? ఎవరెవరు అప్రమత్తంగా ఉండాలి? ఆ పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 

Aries1/5

మేష రాశి

మేష రాశి వారికి ఈరోజు ఫలితాలు మిశ్రమంగా ఉంటాయి. ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి, కార్యాలయంలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చు, కావున ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా ఉండటం మంచిది.  

Taurus2/5

వృషభ రాశి

వృషభ రాశి వారికి కూడా రోజంతా మిశ్రమ ఫలితాలే కనిపిస్తున్నాయి. ఇతరులతో అనవసర వాదనలకు వెళ్లకండి, పని చేసే చోట జాగ్రత్తగా ఉండండి. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం శ్రేయస్కరం. వృషభ రాశి వారు ఈరోజు ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవడం ఉత్తమం.  

Cancer3/5

కర్కాటక రాశి

కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల్లోనూ మీకు కలిసి వస్తుంది. ఉద్యోగ ప్రదేశంలో మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. విద్యార్థులకు కూడా ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వ్యాపారస్తులకు లాభాలు చేకూరుతాయి,  సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది.  

Scorpion4/5

వృశ్చిక రాశి

వృశ్చిక రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆరోగ్య విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఇతరులతో గొడవ పడకుండా ఉండటం మంచిది, ఎందుకంటే మానసిక ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యులతో సఖ్యతగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి. వృశ్చిక రాశి వ్యాపారులు కూడా ఈరోజు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.  

Pisces5/5

మీన రాశి

మీన రాశి వారికి ఈరోజు అత్యంత శుభకరమైన రోజుగా చెప్పవచ్చు. వ్యాపారాలలో మంచి లాభాలు పొందుతారు. సమాజంలో మీ గౌరవం పెరుగుతుంది. ఈరోజు మీకు పదోన్నతి లభించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

TAGS:
Daily Astrology
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rasi phalalu june 4 2026

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