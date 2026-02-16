Star Hero: తెలుగు స్టార్ హీరోకి మరణగండం.. బతికుండగానే మట్టి పోసి కప్పేశారు..!

Star Hero Controversy
టాలీవుడ్లో విలక్షణ నటుడిగా ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్న జగపతిబాబు.. ఇటీవల తన జీవితంలో ఎదురైన భయానక అనుభవాన్ని ఒక ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నారు. ఈ విషయం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చగా మారింది. షూటింగ్ సమయంలో తాను అక్షరాలా చావు అంచుల వరకు వెళ్లానని ఆయన చెప్పిన మాటలు అభిమానులను షాక్కు గురి చేశాయి.
జగపతి బాబు తన కెరీర్ను హీరోగా ప్రారంభించారు. ఫ్యామిలీ సినిమాలతో ప్రేక్షకుల మనసులు గెలుచుకున్నారు. ఆ తర్వాత కాలంలో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టుగా, విలన్ పాత్రల్లోనూ తన నటనతో మరో స్థాయికి చేరుకున్నారు. ముఖ్యంగా శ్రీమంతుడు, రంగస్థలం, అరవింద సమేత వంటి సినిమాల్లో ఆయన చేసిన పాత్రలు ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకున్నాయి.
ఇటీవల ఓ యూట్యూబ్ ఇంటర్వ్యూలో ఆయన ఒక షాకింగ్ విషయం చెప్పారు. ఒక సినిమా షూటింగ్లో భాగంగా తనను నేల కింద ఉంచి, పై నుంచి మట్టి పోసి పూర్తిగా కప్పేశారట. ఆ సీన్ కొద్ది నిమిషాలే ఉండాల్సింది. కానీ షూటింగ్ ఆలస్యం కావడంతో లోపల ఆక్సిజన్ తగ్గిపోయిందట. “నేను శ్వాసను చాలా నెమ్మదిగా తీసుకుంటూ ఉండిపోయాను. బయటకు తీసేలోపు చాలా కష్టం అయ్యింది. చివరకు బయటకు తీసిన తర్వాత కళ్లుతెరవడానికి కూడా టైమ్ పట్టింది. అప్పటికే అందరూ నేను చనిపోయానని భావించారు” అని ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు.
ఇదే సంఘటనకు ముందు రోజు ఒక జ్యోతిష్యురాలు తనకు ఫోన్ చేసి “ఈరోజు జాగ్రత్తగా ఉండండి” అని చెప్పిందట. షూటింగ్ ప్రమాదం తర్వాత ఆమె మళ్లీ కాల్ చేసి, “మీకు ఈరోజు ప్రమాదం జరుగుతుందేమోనని భయపడి ముందే ఫోన్ చేశాను” అని చెప్పిందట. ఈ విషయం తనను చాలా లోతుగా కుదిపేసిందని జగపతి బాబు తెలిపారు.
ఇంతటితో ఆగకుండా తన తండ్రి జీవితంలో జరిగిన మరో సంఘటనను కూడా ఆయన గుర్తు చేశారు. ఒకసారి తన తండ్రి ఎక్కాల్సిన విమానం ప్రమాదానికి గురైందట. కానీ చివరి నిమిషంలో ఆ ఫ్లైట్ ఎక్కకపోవడంతో ఆయన ప్రాణాలతో బయటపడ్డారని చెప్పారు. “అది అదృష్టమో, ఆయుష్షో నాకు తెలియదు” అంటూ ఆయన అన్నారు.
ఇలాంటి అనుభవాల వల్ల జ్యోతిష్యం, దైవ విశ్వాసంపై తనకు నమ్మకం పెరిగిందని జగపతి బాబు స్పష్టంగా చెప్పారు. ప్రస్తుతం కూడా ఆయన పలు భాషల్లో సినిమాలు చేస్తూ బిజీగా ఉన్నారు. వయసుతో సంబంధం లేకుండా మంచి పాత్రలు చేస్తూ, యువ నటులకు ప్రేరణగా నిలుస్తున్నారు.