Telugu hero: బ్యాగ్ నిండా సిరంజులు…పొరపాటున పడిపోవడంతో ఎంతో కంగారుగా వాటిని దాచేసిన తెలుగు స్టార్ హీరో

Telugu hero bag
తెలుగు హీరోలు ఏం చేసినా కానీ మీడియాలో.. అది పెద్ద వార్తగా వినిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో ఒక తెలుగు స్టార్ హీరో చేసిన పని అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. ఆయన బ్యాగ్ సడన్గా ఓపెన్ కావడంతో.. అందులో ఏమున్నాయో చూసి అక్కడ ఉన్న వారందరూ ఆశ్చర్యపోయారు..
తెలుగు స్టార్ హీరో బ్యాగ్ ఈమధ్య పడిపోవడంతో ఆ బ్యాగ్ లో ఏముంది అని అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. అసలు విషయానికి వస్తే కొత్త బంగారులోకం సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు చాలా చేరువైన హీరో వరుణ్ సందేశ్.
ముఖ్యంగా శేఖర్ కమ్ముల హ్యాపీడేస్ చిత్రంతో ఈయన మంచి స్టార్ స్టేటస్ అందుకున్నారు. అయితే హ్యాపీ డేస్, కొత్త బంగారులోకం మినహా ఆ తరువాత ఈ హీరో నుంచి వచ్చిన.. సినిమాలు పెద్దగా విజయం సాధించకపోవడంతో.. ఎక్కువగా అవకాశాలు దక్కించుకోలేకపోయారు.
ఇక తెలుగు బిగ్ బాస్ లో కూడా కనిపించి కొద్దిరోజుల పాత తెలుగు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు వరుణ్ సందేశ్. ఈ మధ్యనే అయ్యప్ప స్వామి పూజతో.. అందరిని మరింత ఆకట్టుకున్నారు. ఈ క్రమంలో కొన్ని గంటల ముందు వరుణ్ సందేశ్ కి సంబంధించిన ఒక వీడియో మాత్రం అందరిని ఆశ్చర్యం లో పడేసింది.
వరుణ్ సందేశ్ ఒక బ్యాక్ తీసుకొని తన కార్ ఎక్కుతుండగా.. మీడియా వాడు కనిపిస్తే అందరిని హాయ్ అని పలకరించారు.. ఆ తర్వాత సడన్గా ఆయన బ్యాగ్ ఓపెన్ అయి పడిపోయింది.. అయితే అందులో అన్నీ కూడా ఏవో సిరంజులు, మెడికేషన్స్ ఉన్న వైట్ బాక్సులు ఉన్నాయి.
ఇక వెంటనే చాలా కంగారుగా వాటన్నిటినీ బ్యాగ్ లో వెంటవెంటనే దాచేస్తూ.. చాలా హరావిడిగా కార్ ఎక్కేశారు. ఇక అక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా ఇదేంటి ఏవో సిరంజిల్లాగా ఉన్నాయి అని మాట్లాడుకోవడం ఆ వీడియోలో వినిపిస్తోంది..
అయితే ఇది నిజంగా నిజమా లేకపోతే వరుణ్ సందేష్ తన తదుపరి సినిమా ప్రమోషన్స్ కోసం విడుదల చేసిన వీడియోనా అనేది మాత్రం ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.