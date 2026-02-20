English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu Heroes Educational Qualifications: పవన్, ఎన్టీఆర్, ప్రభాస్, మహేష్ సహా మన తెలుగు టాప్ హీరోల ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ తెలుసా..!

Tollywood Top Heroes Remuneration: మన దేశంలో ఏ సినీ  ఇండస్ట్రీలో లేనట్టుగా తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలోనే  ఎక్కువ స్టార్ హీరోలున్నారు. అంతేకాదు మన భాషకు చెందిన కథానాయకులే ఎక్కువ మంది ప్యాన్ ఇండియా లెవల్లో సత్తా చాటుతున్నారు. ఇక మన  స్టార్ హీరోలు  ఏం చదువుకున్నారనేది అభిమానులతో పాటు ప్రేక్షకుల్లో ఓ రకమైన ఆసక్తి నెలకొంది. ఇంతకీ మన హీరోలు ఏం చదువుకున్నారో చూద్దాం..
1 /8

విజయ్ దేవరకొండ (Vijay Devarakonda).. విజయ్ దేవరకొండ హైదరాబాద్ లో  బీ.కాం చదవు కున్నాడు. అంతేకాదు చిన్న పాత్రలతో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి .. ఆపై తెలుగులో స్టార్ హీరోగా స్థిరపడ్డాడు. త్వరలో రష్మికతో ఏడడుగులు వేయనున్నాడు.   

2 /8

నాని (Nani).. నాని, వెస్లీ డిగ్రీ కాలేజి హైదరాబాద్ లో చదవుకున్నాడు. ముందుగా బాపు, రాఘవేంద్రరావు దగ్గర సహాయ దర్శకుడిగా కెరీర్ స్టార్ట్ చేసిన ఇంద్రగంటి మోహనకృష్ణ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ‘అష్టా చెమ్మా’ సినిమాతో హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. 

3 /8

రామ్ చరణ్ (Ram Charan).. రామ్ చరణ్.. లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ లో డిగ్రీ చదివాడు. ఆ తర్వాత ‘చిరుత’ మూవీతో సిల్వర్ స్క్రీన్ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు.  ఆర్ఆర్ఆర్ సక్సెస్ తో గ్లోబల్ స్టార్ ఇమేజ్ సంపాదించుకున్నాడు.   

4 /8

అల్లు అర్జున్ (Allu Arjun).. ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్.. హైదరాబాద్ లో  బ్యాచిలర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎమ్మెస్ఆర్ కాలేజ్, హైదరాబాద్ లో పూర్తి చేశాడు. పుష్ప సినిమాతో ప్యాన్ ఇండియా స్టార్ గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. 

5 /8

ప్రభాస్ (Prabhas).. రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్..బాహుబలితో ప్యాన్ ఇండియా స్టార్ గా సత్తా చాటుతున్నాడు. మన దేశంలో ఈ జనరేషన్ లో  తొలి ప్యాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ అనే చెప్పాలి. ‘ఈశ్వర్’ మూవీతో  పరిచయమైన రెబల్ స్టార్.. బీటెక్ చదివాడు. ఆపై నటుడిగా కెరీర్ షురూ చేశాడు. 

6 /8

ఎన్టీఆర్ (NTR).. జూనియర్ ఎన్టీఆర్..  హైదరాబాద్ లోని సెయింట్ మేరీస్ కాలేజ్ లో ఇంటర్ వరకు చదవుకున్నారు. అప్పటికే  స్టార్ ఇమేజ్ రావడంతో చదువుకు రాం రాం చెప్పాడు. ఆర్ఆర్ఆర్ మూవీతో ఎన్టీఆర్ స్థాయి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పెరిగింది. 

7 /8

మహేష్ బాబు (Mahesh Babu).. సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు.. తమిళనాడు రాజధాని చెన్నైలోని లయోలా కాలేజ్ లో హానర్స్ డిగ్రీ ఆఫ్ కామర్స్ లో ఉత్తీర్ణత సాధించాడు. మహేష్ స్కూల్ చదువు  చెన్నై కేంద్రంగా సాగింది. అంతేకాదు మహేష్ కు  తెలుగులో చదవడం, రాయడం రాదట.  

8 /8

పవన్ కళ్యాణ్.. (Pawan Kalyan).. జనసేన అధినేత ఆంధ్ర ప్రదేశ్  ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ తను ఇంటర్మీడియట్ వరకు చదువుకున్నారు. అంజనా ప్రొడక్షన్స్ లో సహా నిర్మాతగా తన సినీ కెరీర్ ను మొదలు పెట్టారు. ఆపై హీరోగా.. స్టార్ కథానాయకుడిగా.. జనసేనిగా రాజకీయాల్లో డిప్యూటీ సీఎం రేంజ్ కు ఎదిగారు.

Heroes Education Qualification pawan kalyan Prabhas Jr Ntr mahesh babu allu arjun Tollywood

