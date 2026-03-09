Faria Abdullah Marriage
ఇటీవల టాలీవుడ్లో పెళ్లి వార్తలు ఎక్కువగా వినిపిస్తున్నాయి. చాలామంది సినీ తారలు తమ వ్యక్తిగత జీవితంలో కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభిస్తున్నారు. కొందరు ఇప్పటికే పెళ్లి చేసుకోగా, మరికొందరు త్వరలో పెళ్లి చేసుకునేలా వార్తలు వస్తున్నాయి. అందుకే ప్రస్తుతం ఇండస్ట్రీలో పెళ్లిళ్ల గురించి చర్చ ఎక్కువగా జరుగుతోంది.
ఇటీవల కొంతమంది ప్రముఖ నటులు తమ పెళ్లి విషయాలను ప్రకటించడంతో టాలీవుడ్లో పెళ్లి సీజన్ మొదలైందని అభిమానులు చెబుతున్నారు. సోషల్ మీడియాలో కూడా ఈ విషయం గురించి పెద్ద చర్చ జరుగుతోంది. ముఖ్యంగా యువ హీరోలు, హీరోయిన్లు ఎవరెప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటారనే ఆసక్తి అందరిలో కనిపిస్తోంది.
ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఒక తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్ కూడా త్వరలో పెళ్లి చేసుకోబోతుందనే వార్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఆ హీరోయిన్ మరెవరో కాదు ఫరియా అబ్దుల్లా అని టాక్ వినిపిస్తోంది. ఆమె ఒక ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్తో ప్రేమలో ఉందని కొన్ని కథనాలు చెబుతున్నాయి. ఇద్దరూ కొంతకాలంగా ఒకరికొకరు దగ్గరగా ఉన్నారని సినీ వర్గాల్లో ప్రచారం జరుగుతోంది.
ఫరియా అబ్దుల్లా టాలీవుడ్లో “జాతిరత్నాలు” సినిమా ద్వారా మంచి గుర్తింపు సంపాదించింది. ఆ సినిమాలో ఆమె చేసిన పాత్ర ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ఆ తర్వాత ఆమె “లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్”, “రావణాసుర” వంటి సినిమాల్లో కూడా నటించింది. తన ప్రత్యేకమైన నటనతో, సరదా స్టైల్తో ఆమె ప్రేక్షకులకు దగ్గరైంది.
హైదరాబాద్లో జన్మించిన ఫరియా అబ్దుల్లా మొదట థియేటర్ ఆర్టిస్ట్గా పనిచేసింది. తర్వాత సినిమాల్లోకి వచ్చి తక్కువ సమయంలోనే మంచి గుర్తింపు పొందింది. ప్రస్తుతం ఆమెకు టాలీవుడ్లో మంచి అవకాశాలు వస్తున్నాయి. కొత్త సినిమాలతో కూడా ఆమె బిజీగా ఉంది.
ఇక ఆమె ప్రేమ మరియు పెళ్లి విషయానికి వస్తే.. ఒక ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్తో ఆమె రిలేషన్లో ఉందని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇద్దరూ త్వరలో పెళ్లి చేసుకునే అవకాశముందని కొందరు అంటున్నారు. అయితే ఈ విషయంపై ఇప్పటివరకు ఫరియా అబ్దుల్లా లేదా ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.