Prabhas: ప్రభాస్ కోసం ఎంతకైనా తెగిస్తానని చెప్పేసిన తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్..!

Prabhas Marriage
ప్రస్తుతం ప్రభాస్ కి ఉన్న క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. వరస పాన్ ఇండియా సినిమాలు ..చేస్తూ దుసుకుపోతున్నారు. అయితే ఈ హీరో ఐదు పదుల..వయసు వచ్చిన పెళ్లి చేసుకోకపోవడం.. ఆయన అభిమానులను కొద్దిగా నిరాశ పరుస్తుంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా ఈ హీరో గురించి.. ఒక హీరోయిన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి..
సినిమా ఇండస్ట్రీలో ప్రభాస్ ని ఇష్టపడని వారు ఉండరు అంటే అతిశయోక్తి కాదు. సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎంతమంది ప్రభాస్ గురించి.. గొప్పగా చెబుతూ ఉంటారు..
ఇక సినిమాల పరంగా కూడా ప్రస్తుతం పాన్ ఇండియా సినిమాలు చేస్తూ.. దూసుకుపోతున్నారు ఈ హీరో. అందుకే ఈ హీరోతో సినిమా చేయడం అనేది చాలామంది హీరోయిన్స్..కలగా మారుతోంది.
ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం వరస ఫ్లాపులు..అందుకుంటున్న పూజా హెగ్డే ప్రభాస్ గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. బాహుబలి 3 సినిమా తీస్తే.. అందులో తనను హీరోయిన్గా తీసుకోమని తప్పకుండా రాజమౌళి నీ అడుగుతానని పూజా హెగ్డే చెప్పింది.
ప్రభాస్ తో ఈ హీరోయిన్ ఇపాటికి రాధే శ్యామ్ సినిమాలో కనిపించగా.. ప్రభాస్తో కలిసి మరోసారి నటించాలని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నానని.. బాహుబలి 3 సినిమాలో..అవకాశం దక్కించుకోవం కోసం ఎంతకైనా తెగిస్తానని.. పూజా హెగ్డే సెన్సేషన్..వ్యాఖ్యలు చేసింది. ప్రస్తుతం ఆమె చేసిన ఈ.. వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఇక పూజ హెగ్డే ఆచార్య, రాధా శ్యామ్ నుంచి నటించిన అని సినిమాలు కూడా ఫ్లాప్ గా నిలిచాయి. ఈ మధ్యనే..కూలీ సినిమాలో మౌనిక ఐటెం సాంగ్ లో కనిపించి మెప్పించింది. ఈ సాంగ్ బాగా హిట్ అయిన కూడా..పూజ హెగ్డే కి ఇంకా అనుకున్న.. అవకాశాలు మాత్రం రావడం లేదు.