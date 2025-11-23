Hero Romance With Sister: చెల్లెలి వరుస అయిన ఆమెతో ఆన్ స్క్రీన్ రొమానస్ చేసిన టాలీవుడ్ టాప్ స్టార్..

Hero Romance With Sister: తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో ఒక్కోసారి కొన్ని చిత్ర విచిత్రాలు జరగుతుంటాయి. హీరో, హీరోయిన్స్ గా ఆన్ స్క్రీన్ జంటగా నటించిన వాళ్లు.. ఆ తర్వాత నిజ జీవితంలో అన్నా చెల్లెలు వరుస అయిన సందర్భాలున్నాయి. ఈ రకంగా వెండితెరపై కలిసి జోడిగా నటించిన ఈ హీరో, హీరోయిన్లు ఆ తర్వాత అన్నా చెల్లెలుగా ఎవరి జీవితాన్ని ప్రశాంతంగా బతుకుతున్నారు. ఇంతకీ వారెవరనేగా డౌటు..
టాలీవుడ్ సీనియర్ టాప్ స్టార్ వెంకటేష్ తెలుగులో తన తరంలో టాప్ 4లో అగ్ర కథానాయకుడిగా తన కంటూ స్పెషల్ ఐడెండిటీ ఏర్పరుచుకున్నాడు. ఈ యేడాది ‘సంక్రాంతికి వస్తున్నాం’ సినిమాతో హీరోగా తన సత్తా ఏంటో చూపించాడు.
వెంకటేష్ హీరోగా ఒక మూసకు ఫిక్స్ కాకుండా.. యాక్షన్, ఫ్యాక్షన్, కామెడీ, మహిళ సెంటిమెంట్,ఫ్యామిలీ ఓరియెంటెడ్ చిత్రాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ గా మారాడు. అంతేకాదు తన చిత్రాలతో సెపరేట్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు.
దాదాపు 40 యేళ్ల సినీ కెరీర్ లో దాదాపు ఎంతో మంది కథానాయికలతో సినిమాల్లో ఆడిపాడాడు. ఖుష్బూ నుంచి మొదలు పెడితే.. ఐశ్వర్య రాజేష్, మీనాక్షి చౌదరి వరకు ఎంతో మంది వెంకీ సరసన నటించి మెప్పించారు. అయితే ఇన్నేళ్ల కెరీర్ లో తనకు చెల్లెలు వరుస అయిన ఓ హీరోయిన్ తో రొమాన్స్ చేసారు వెంకీ మామ.
ఆమె ఎవరో కాదు..అక్కినేని అమల. ఆమెను నాగార్జున సెకండ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు. అంతకు ముందు నాగార్జున వెంకటేష్ చెల్లెలు లక్ష్మిని నాగార్జునను మొదటి పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత పరస్పర అంగీకారంతో వాళ్లిద్దరు డైవోర్స్ తీసుకొని ఎవరి జీవితం వాళ్ల లీడ్ చేస్తున్నారు. నాగ్, లక్ష్మీల కొడుకే నాగ చైతన్య.
అయితే.. వెంకటేష్ సిస్టర్ కు డైవోర్స్ ఇచ్చిన అమలను నాగార్జునను రెండో పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఈ రకంగా చూసుకుంటే.. వెంకటేష్ కు అమలా చెల్లెలు వరుస అవుతుంది.
వెంకటేష్, అమల ఫస్ట్ టైమ్ బెజవాడ గోపాల్ డైరెక్షన్ లో ‘రక్త తిలకం’ సినిమాలో జోడిగా నటించారు. ఆ తర్వాత ‘అగ్గి రాముడు’ సినిమాల్లో వీళ్లిద్దరు జంటగా యాక్ట్ చేశారు. అటు అమల .. తెలుగు, తమిళంలో కమల్ హాసన్, రజినీకాంత్, చిరంజీవి, రాజశేఖర్ వంటి స్టార్ కథానాయకుల సరసన నటించింది.
ఏది ఏమైనా వెంకటేష్, అమల మ్యారేజ్ కాక ముందు నటించడం పెద్ద విషయం కాదనే చెప్పాలి. కానీ వివాహాం అయిన తర్వాత మాత్రం అమల సినిమాలకు దూరంగా కుటుంబమే లోకంగా కాలం వెళ్లదీస్తోంది.