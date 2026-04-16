Temple Management Course: MBA ఇన్ టెంపుల్ మేనేజ్మెంట్.. గుడిలో ఉద్యోగం.. లక్షల్లో జీతం.. ఉజ్జయిని వర్సిటీ మాస్టర్ ప్లాన్..!!

Temple Management Course: దేశంలో తీర్థయాత్రలు అంటే కేవలం భక్తికి సంబంధించినవి మాత్రమే కాదు.. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలోనూ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. తిరుమల తిరుపతి నుంచి వైష్ణోదేవి ఆలయం వరకు పుణ్యక్షేత్రాలకు వచ్చే భక్తుల రద్దీని మేనేజ్ చేయడం.. విరాళాలను సక్రమంగా వినియోగించుకోవడం ఇప్పుడు ఒక సవాలుగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆలయ నిర్వహణను ఒక ప్రొఫెషనల్ కోర్సుగా మారుస్తూ ఉజ్జెయిన్ లోని విక్రమ్ యూనివర్సిటీ ఒక అద్భుతమైన నిర్ణయం తీసుకుంది.
టెంపుల్ మేనేజ్ మెంట్ ఎంబీఏ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. సాధారణంగా ఎంబీఏ అంటే ఫైనాన్స్ లేదా మార్కెటింగ్ లేదా హెచ్ఆర్ అని తెలుసు. కానీ ఇప్పుడు టెంపుల్ మేనేజ్ మెంట్ లో ఎంబీఏ కోర్సును కూడా ప్రారంభించారు. ఈ కోర్సులో చేరేందుకు ఎలాంటి వయస్సు నిబంధనలు లేవు. ఆసక్తి ఉన్నవారు ఎవరైనా సరే ఈ వ్రుత్తిలో రాణించవచ్చు.
ఇక ఉపాధి అవకాశాల విషయానికి వస్తే దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వేలాది దేవాలయాల్లో మేనేజర్లు, అడ్మినిస్ట్రేటర్ల అవసరం చాలానే ఉంది. ట్రైనింగ్ పొందిన వారు లేకపోవడం వల్ల ప్రస్తుతం చాలా ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయి. ఈ కోర్సు ఆ లోటును భర్తీ చేస్తుంది.
ఇక వైష్ణో దేవీ పుణ్యక్షేత్ర బోర్డు భక్తులు ఇచ్చే విరాళాలతో మెడికల్ కాలేజీని నిర్మించిన తీరును మనం ఒక ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు. ఆలయానికి వచ్చే ఆదాయాన్ని సమాజ హితానికి ఎలా మళ్లించాలి? రోజువారీ ఏర్పాట్లు ఎలా చేయాలి? భక్తుల భద్రత, సౌకర్యాల నిర్వహణ ఎలా ఉండాలి? అనే అంశాలపై ఈ కోర్సులో పూర్తిస్థాయి శిక్షణ ఇస్తారు.
అయితే ఈ నిర్ణయాన్ని అఖిల భారత పూజారుల సమాఖ్య స్వాగతించింది. జాతీయ అధ్యక్షుడు మహేష్ శర్మ కొన్ని కీలక సూచనలు చేశారు. ఈ నిర్వహణ కోర్సు కేవలం దేవాలయాలకే పరిమితం కాకుండా చర్చిలు, మసీదులు, గురుద్వారాలకు కూడా వర్తింపజేయాలి. ఆధునిక నిర్వహణ పేరుతో తరతరాలుగా వస్తున్న మతపరమైన శాస్త్రాలు, సంప్రదాయాల్లో మార్పులు చేయకూడదు. ఆధ్యాత్మికతకు భంగం కలగకుండా మేనేజ్మెంట్ సాగాలని ఆయన సూచించారు.
సాంప్రదాయ విద్యతో పాటు ప్రొఫెషనల్ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల ఆలయాల పరిపాలన మరింత పారదర్శకంగా మారుతుంది. ఇది యువతకు ఒక గౌరవప్రదమైన,కొత్త తరహా కెరీర్ అవకాశాన్ని అందిస్తోంది.